Rusko pomôže pri návrate utečencov do Sýrie

Žiadneho zo Sýrčanov nebudú posielať do vlasti nedobrovoľne.

25. júl 2018 o 18:18 SITA

BEJRÚT. Rusko vyslalo do Jordánska, Libanonu a Turecka pracovné skupiny, ktoré tam pomôžu s koordináciou návratu utečencov zo Sýrie do svojej domoviny.

V stredu to oznámil generálplukovník Michail Mizincev z ruského ministerstva obrany s tým, že skupiny vykonajú "podrobnú analýzu aspektov návratu utečencov do Sýrie".

Žiadneho zo Sýrčanov pritom podľa jeho slov nebudú posielať do vlasti nedobrovoľne.

"Pri prijímaní aktívnych krokov na uzatváranie dohôd so zahraničnými partnermi o spolupráci pri návrate utečencov do miesta ich trvalého pobytu sa naďalej riadime princípom, že návrat utečencov do vlasti by mal byť výlučne dobrovoľný a za bezpečných podmienok," uviedol.

Ako dodal, Rusko chce zabezpečiť návrat utečeneckých detí do začiatku školského roka, ktorý sa začne 1. septembra.