Muž hovorí, ako sa nakazil novičokom. Spochybňuje jednu z teórií

Nakazený muž si látku z rúk rýchlo zmyl.

25. júl 2018 o 16:31 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Pre Charlieho Rowleyho to bol obyčajný deň skorého leta. Ako bežne sa prehrabával odpadkami, keď našiel kartónovú škatuľu zabalenú v celofáne.

Potešil sa a odložil si to bokom. Vnútri bola fľaštička s plastovým dávkovačom, ktorá vyzerala ako luxusný parfum. Muž bez práce s niekoľkými pobytmi vo väzení za drogové trestné činy za sebou bol rád, že našiel dar pre svoju partnerku, s ktorou boli spolu dva roky.

Fľaštičku na niekoľko dní odložil doma v juhoanglickom Amesbury, kúsok od Salisbury a od známeho Stonehengeu. Pätnásť minút po tom, ako si Dawn Sturgessová darovanú „voňavku“ strekla na zápästie, stratila vedomie.

O pár dní neskôr sa stala prvou obeťou bojovej látky novičok, ktorý sa počas sovietskej éry vyrábal na území súčasného Ruska. V nemocnici skončil aj Rowley, no cez víkend ho pustili.

Ruky si umyl

„Pamätám si, ako si to Dawn strekla na zápästia a priložila ich k sebe. Ja som sa dostal do kontaktu, keď som si trochu strekol na prsty, kým som to vkladal do škatuľky,“ spomína v rozhovore pre ITV.

Látka mala konzistenciu ako olej. „Ovoňal som to, nevoňalo to ako parfum. Zmyl som to z rúk a už som na to nemyslel, všetko sa to udialo veľmi rýchlo,“ spomína 45-ročný Rowley. Preto nemala látka uňho také účinky ako u Sturgessovej.

Po pätnástich minútach sa ho Dawn spýtala, či nemá tabletky proti bolesti hlavy. „Povedala, že si potrebuje ľahnúť do vane. Potom som sa išiel pozrieť do kúpeľne a našiel som ju, ako leží vo vode, oblečená a vo veľmi zlom stave,“ spomína Rowley. Sturgessovú previezli do nemocnice v bezvedomí.