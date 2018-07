Prezident Trump opäť zaútočil na médiá

Šéfovi Bieleho domu sa nepáči kritický tón, v ktorom informovali o jeho stretnutí s Putinom.

22. júl 2018 o 6:12 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump opäť zaútočil na médiá za kritický tón, v ktorom informovali o jeho nedávnom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedla v sobotu agentúra AP.

Po tom, čo sa Trump v piatok vrátil na víkend domov do New Jersey, napísal na Twitteri: "Média šíriace falošné správy ma tvrdo skritizovali za to, že som bol vraj príliš milý na prezidenta Putina. Za starých čias by to nazvali diplomaciou. Keby som však bol hlučný a prudký, tak by ma kritizovali za to, že som príliš tvrdý."

Na tlačovej konferencii po pondelňajšom stretnutí s Putinom vo fínskych Helsinkách Trump uviedol, že nevidí dôvod, prečo by Rusko malo zasahovať do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

V utorok však už Trump v Bielom dome vyhlásil, že v Helsinkách sa len nesprávne vyjadril.

Podľa svojich slov mal na mysli opak, teda, že nevidí dôvod, prečo by Rusko nemalo byť zodpovedné za zasahovanie do volieb.

V piatok sa takisto zmienil na Twitteri o severokórejskom vodcovi Kim Čong-unovi. "Pamätáte keď povedali, že som príliš tvrdý na predsedu Kima? Pokrytci!"