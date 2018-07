Na Balkáne sú stále desaťtisíce nelegálnych migrantov, tvrdí expert

Do Bosny a Hercegoviny prišlo od začiatku tohto roka osemtisíc ľudí, čo je osemnásobne viac než vlani.

21. júl 2018 o 10:28 TASR

VIEDEŇ. Napriek novému presmerovaniu migračných trás v smere do Španielska zostáva situácia na Balkáne naďalej napätá.

V regióne sa nachádza zhruba 60-tisíc nelegálnych prisťahovalcov. Podľa agentúry DPA to v sobotu uviedol expert rakúskeho Spolkového kriminálneho úradu na nelegálnu migráciu Gerald Tatzgern.

"Sčasti sú to ľudia, ktorí sa tam zdržiavajú už dlhší čas, ale aj migranti, ktorí len nedávno prišli z Grécka," spresnil.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Do Grécka prichádzajú cez hranicu s Tureckom

Napríklad do Bosny a Hercegoviny prišlo na základe údajov Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) od začiatku tohto roka osemtisíc ľudí, čo je osemnásobne viac než v roku 2017.

Prečítajte si tiež: Únia zatvára hranice. Opúšťa tým myšlienky Schengenu

Len počas uplynulých štyroch týždňov tento počet podľa MVČK predstavoval tritisíc. Miestne úrady hovoria o 3000 až 4000 ľuďoch, píše DPA.

V samotnom Grécku úrady do 8. júla zaznamenali 24-tisíc migrantov. Je to 122-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, pripomenul Tatzgern.

Závažnú úlohu pritom zohralo ilegálne prisťahovalectvo cez turecko-grécke hranice.

Čo ak migranti v Turecku zostanú bez práce

Podľa Tatzgerna sa situácia môže vyostriť po tom, čo migranti, ktorí si našli v Turecku prácu za nízke platy, zostanú v dôsledku hospodárskej krízy v Turecku bez zamestnania.

"Potom zostanú na ulici státisíce ľudí, ktoré sa budú zrejme chcieť dostať do Európy. Tu nie je v dohľade uvoľnenie situácie," podotkol expert.

Španielsko sa podľa neho stalo uprednostňovaným cieľom migrantov. "Liberálny postoj Madridu, podľa ktorého 'nepošleme späť žiadne lode', sa veľmi rýchlo rozšíri," podotkol Tatzgern. Taliansko prakticky zatvorilo všetky svoje prístavy pre lode s utečencami. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) prišlo v júni do Talianska len 3100 migrantov, čo je najnižší počet príchodov v tomto mesiaci od roku 2014.

Tlak z Afriky do Španielska

Tatzgern tiež pripomína, že tlak z Afriky v smere do Španielska je silný. Bez hraničných kontrol je však ťažké odhadnúť, cez ktoré trasy sa migranti z afrických krajín vybrali napríklad do Rakúska či Nemecka.

Skutočnosť, že celkový počet migrantov v porovnaní s uplynulými rokmi zreteľne klesol, je podľa experta iba odklad, ktorý by sa mal využiť na zavedenie rôznych opatrení. Netýka sa to iba efektívneho dohľadu nad vonkajšími hranicami EÚ, ale aj pomoci na mieste a predovšetkým legálnych trás na vstup do EÚ. "Ochrana pred povodňami sa buduje vtedy, keď je sucho," podotkol podľa DPA Tatzgern.