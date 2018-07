Noční vlci: nielen motorkári, ale aj Putinovi žoldnieri

Gang ruských motorkárov je prepojený na Kremeľ, v Európe môže šíriť nielen propagandu.

20. júl 2018 o 19:20 Lukáš Onderčanin, Peter Kapitán

MOSKVA, BRATISLAVA. V júli 2010 do Sevastopoľa na polostrove Krym vchádzal na masívnej trojkolke značky Harley-Davidson so slnečnými okuliarmi na očiach a vyhrnutými rukávmi ruský prezident Vladimir Putin.

Na motorke ho sprevádzal šéf motorkárskeho gangu Noční vlci Alexander Zaldostanov, prezývaný aj Chirurg. Putin Zaldostanova aj ďalších takmer päťtisíc motocyklistov z Ruska aj z Európy viackrát oslovil ako „bratov“. Svoj oslavný prejav zakončil slovami: „Nech žije Ukrajina! Nech žije Rusko!“

O štyri roky neskôr sa Noční vlci v Sevastopoli objavili znovu. Tentoraz však blokovali cesty do mesta, kým ozbrojení muži bez akejkoľvek vlajky na uniformách obsadili miestne letisko. „Prišli sme chrániť mesto a posilniť bezpečnosť,“ povedal v marci 2014 podľa denníka Guardian miestny líder Nočných vlkov Dmitrij Siničikin.

Ruský motorkársky gang Noční vlci postupne rozširuje svoje aktivity aj v Európe. Zakladajú si pobočky, spolupracujú s militantnými skupinami a robia aj výcviky bojového umenia. Aj keď zákony väčšinou neporušujú, analytici v nich často vidia nástroj propagandy Kremľa.

Od odporcov vlády k Putinovým miláčikom

Keď v osemdesiatych rokoch klub vznikal, stál presne na opačnom póle ako v súčasnosti. Bolo to hnutie založené na odpore k ruskej vláde a jej pozíciám. Z fanúšikov metalovej a punkovej hudby sa zmenili na gang, ktorý ochraňoval podniky a prevádzky zapletené do čierneho trhu, ktorý sa s uvoľnením režimu v Rusku rozmáhal.

“ Ich úlohou je podpora vlády, zbieranie spravodajských informácií, propaganda či taktická podpora vojenských akcií. „ Anthony Seaboyer, bezpečnostný expert

„Boli sme Robinovia Hoodovia,“ povedal Zaldostanov pre magazín Rolling Stones. „Rozbehli sa komerčné aktivity, množstvo malých obchodíkov a skladov, a my sme ich ochraňovali ako našich priateľov, no neskôr sa z toho stal biznis. Chceli Nočných vlkov len na ochranu, pretože my sme boli páni,“ spomína.

Zaldostanov sa postupne zo zubného chirurga (preto aj prezývka) stal lídrom gangu. Príchod kapitalizmu aj postupný rozpad Sovietskeho zväzu však v lídrovi gangu zanechal trpký vzťah k Západu, ktorým sa pôvodne motorkári inšpirovali.

„Vymyli nám mozgy, boli sme kúpení za nejaké žuvačky a džínsy... a všetky tie drísty o nejakej demokracii a ostatných veciach sú len pre lúzrov,“ povedal Chirurg v roku 2013 v rozhovore pre Echo Moskvy.