Nemecký súd uzavrel vydanie Puigdemonta do Španielska

Ššpanielsky najvyšší súd voči politikovi deň predtým stiahol európsky zatykač.

20. júl 2018 o 15:01 SITA

BERLÍN. Nemecký súd v meste Schleswig formálne ukončil proces vydania bývalého katalánskeho prezidenta Carlesa Puigdemonta do Španielska deň po tom, čo španielsky najvyšší súd stiahol voči nemu európsky zatykač.

Separatistický politik, ktorý v Španielsku čelí obvineniam zo vzbury a sprenevery, tak môže slobodne opustiť Nemecko.

Súd stiahol marcový príkaz, ktorý Puigdemonta pred vydaním predbežne poslal do väzby. Politik bol však po väčšinu času na slobode, keďže zaplatil kauciu. Musel sa však pravidelne hlásiť nemeckej polícii a nemohol opustiť krajinu bez povolenia prokurátora.

Vo štvrtok najvyšší španielsky súd stiahol európske zatykače na Puigdemonta i jeho piatich poradcov žijúcich v zahraničí. V prípade, že by sa politici vrátili do Španielska, im ale stále hrozí zatknutie.

Sudca Pablo Llarena stiahol zatykače po tom, ako súd v Schleswigu povolil vydanie Puigdemonta do Španielska v súvislosti s obvineniami zo sprenevery, nie však v prípade obvinení zo vzbury. To znamená, že ho v Španielsku mohli postaviť pred súd len pre podozrenia, že zneužil verejné fondy. Za vzburu Puigdemontovi hrozí až 30-ročné väzenie, za spreneveru trest do 12 rokov odňatia slobody.

Puigdemont ušiel v októbri zo Španielska do Bruselu. Nemecká polícia ho zadržala v marci po tom, ako sa snažil dostať sa z Fínska do Belgicka. Politik momentálne žije v Hamburgu a ako informuje agentúra AP, chce sa vrátiť do Belgicka.