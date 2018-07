Taliansky vicepremiér Salvini nemá problém s ruskou anexiou Krymu

V januári vyjadrila podobné názory na Krym aj Marine Le Penová, ďalšia európska krajne pravicová politička obdivujúca Putina.

20. júl 2018 o 13:21 TASR

RÍM. Taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini v piatok vyhlásil, že nemá problém s ruskou anexiou Krymu. Ide o popretie oficiálnej politiky EÚ a USA, uvádza agentúra DPA.

V roku 2014 došlo k okupácii a anexii dovtedy ukrajinského Krymu po referende, ktoré Organizácia Spojených národov (OSN) odsúdila ako nelegitímne. Viedlo to k vylúčeniu Ruska zo skupiny G8 a uvaleniu sankcií zo strany EÚ a USA.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Vrátiť Krym naspäť Ukrajine? K tomu nikdy nedôjde, tvrdí Putin

V rozhovore pre denník Washington Post dostal Salvini otázku, či sa domnieva, že "Rusko malo právo anektovať Krym". "Bolo referendum," reagoval. Novinár to označil za "falošné referendum" a Salvini uviedol: "(To je váš) uhol pohľadu... a 90 percent ľudí hlasovalo za návrat Krymu do Ruskej federácie".

Salvini, ktorý je lídrom krajne pravicovej strany Liga, sa tak vyjadril po svojej nedávnej návšteve v Moskve, kde opäť vyzval na zrušenie sankcií EÚ voči Rusku a chválil ruského prezidenta Vladimira Putina.

V januári vyjadrila podobné názory na Krym aj Marine Le Penová, ďalšia európska krajne pravicová politička obdivujúca Putina. "Uskutočnilo sa referendum. Obyvatelia Krymu sa chceli spojiť s Ruskom," uviedla šéfka francúzskeho Národného združenia (RN), bývalého Národného frontu (FN).