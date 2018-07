Trump zamietol návrh Ruska o vypočúvaní amerických občanov

Návrh o vypočúvaní predložil Putin počas summitu v Helsinkách.

19. júl 2018 o 22:12 SITA

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump odmietol návrh svojho ruského kolegu Vladimira Putina, aby Rusko mohlo vypočúvať amerických občanov výmenou za to, že on to isté umožní americkým úradom v prípade 12 predstaviteľov ruských tajných služieb obvinených z hackerských útokov počas prezidentských volieb v USA v roku 2016.

Vo štvrtok to oznámil Biely dom.

"Tento návrh v úprimnosti predložil prezident Putin, ale prezident Trump s ním nesúhlasí," vyjadrila sa hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabeeová Sandersová.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Putin po summite s Trumpom: Studená vojna je vecou minulosti

"Dúfajme, že prezident Putin prinúti 12 identifikovaných Rusov, aby prišli do Spojených štátov, aby dokázali svoju nevinnu alebo vinu," dodala.



Návrh o vypočúvaní predložil Putin Trumpovi počas ich pondelkového summitu v Helsinkách. Nápad však vyvolal pobúrenie.

Medzi americkými občanmi, ktorých Rusko chcelo vypočúvať, sú bývalý americký veľvyslanec v Moskve Michael McFaul a investor Bill Browder, informuje spravodajský portál BBC.

McFaulovo vypočúvanie by však bolo porušením dlhoročnej tradície legálnej imunity zahraničných diplomatov.