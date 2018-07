Pili sme vodu z kvapľov. Chlapci sa z jaskyne chceli von prekopať

Trénera, ktorý deti do jaskyne vzal, sa miestni zastali. Môže dostať občianstvo.

19. júl 2018 o 17:11 Lukáš Onderčanin

BANGKOK, BRATISLAVA. Po viac ako troch týždňoch sa dvanásť zachránených chlapcov z thajskej jaskyne zobudilo doma.

Keď sa spolu s trénerom v stredu prvý raz všetci objavili pred kamerami a novinármi, usmievali sa a ďakovali za pomoc aj obetu.

Navštívili aj chrám, kde sa modlili aj za thajského potápača, ktorý pri ich záchrane zahynul.

Čiastočne sa tak uzatvára príbeh, ktorý sledoval celý svet. Chlapci hovorili aj o tom, prečo vlastne do jaskyne išli. Ich trénera, ktorý ich do jaskyne vzal, mnohí kritizujú. Vinu nepopiera, no deti prežili aj vďaka nemu.

Dúfali, že voda ustúpi

Keď dvanásť chlapcov a ich 25-ročný tréner 23. júna dohrali futbal, chlapci požiadali asistenta trénera, aby ich vzal do jaskynného komplexu Tcham Luang Nang Non, v ktorom väčšina z nich nikdy nebola.

Po tréningu tam plánovali stráviť len hodinu, jeden člen tímu mal mať ešte v to popoludnie narodeninovú oslavu.

O svojom výlete do jaskyne hovorili na facebooku, zásoby jedla či vody si však do jaskyne nevzali.

V tom čase sa však už na severe Thajska začínala monzúnová sezóna. „Keď sme sa vracali späť, ocitli sme sa v pasci,“ povedal podľa webu The National Ekkapol „Ake“ Chantawong, asistent trénera, ktorý skupinu viedol.