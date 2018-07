Paríž varuje Brusel pred kúpou nových amerických stíhačiek

Belgicko by kúpou amerických lietadiel prišlo o možnosť podieľať sa na vývoji európskej stíhačky.

19. júl 2018 o 13:32 TASR

BRUSEL. Ak sa belgická vláda rozhodne kúpiť pre armádu americké stíhačky typu F-35, ktoré by mali nahradiť starší typ bojových lietadiel F-16, Belgicko sa nebude môcť podieľať na spoločnom francúzsko-nemeckom projekte stíhačky pre budúcnosť (SCAF).

Uviedla to francúzska veľvyslankyňa v Belgicku Claude-France Arnouldová podľa štvrtkových informácií denníka Standaard.

Belgická federálna vláda nastavila strop kúpnej ceny pre 34 nových stíhačiek na 3,6 miliardy eur. O výbere nových lietadiel pre ozbrojené sily má rozhodnúť do konca júla.

Okrem stíhačiek F-35 amerického konštruktéra Lockheed Martin boli v hre aj lietadlá Eurofighter rovnomenného konzorcia, združujúceho britské spoločnosti BAE Systems, Airbus Defence & Space a taliansku firmu Leonardo.

Partnerstvo navrhli aj Briti

Francúzsko zasa začiatkom tohto roka navrhlo Belgičanom "prehĺbené a štruktúrované partnerstvo" a belgickú účasť na vývoji novej generácie stíhačiek SCAF, ktoré "v kontexte oživenia európskej obrany" budú vyrábať Francúzi spolu s Nemcami. Stíhačka by mala prísť na trh do roku 2040.

"Globálne partnerstvo" však belgickej strane navrhli aj Briti, ešte v minulom roku. Ak by sa Belgicko rozhodlo prezbrojiť letectvo strojmi Eurofighter Typhoon, britský výrobca BAE Systems by časť výroby preniesol do Belgicka a zainvestoval tam do dvoch výrobných centier - jedného so sídlom vo Flámsku a druhého vo Valónsku.

Denník La Libre Belgique upozornil, že koaličná strana Nová flámska aliancia (N-VA) chce predložiť tému nákupu nových stíhačiek na posúdenie rozpočtovému výboru.

Federálna vláda čelí kritike z dôvodu, že vylúčila z hry ponuku firmy Dassault Aviation (stíhačky Rafale), hoci Francúzsko je ochotné nadviazať skutočné strategické partnerstvo s Belgickom.

F-35 a projekt SCAF nejdú dokopy

Belgické médiá skonštatovali, že nákup Eurofighterov alebo amerických F-35, ktoré spĺňajú parametre požadované belgickou vládou, by mal stáť menej, než sa pôvodne očakávalo, čo znamená, že ušetrené zdroje by Belgicko mohlo investovať do účasti na vývoji SCAF.

Takýto scenár však Francúzsko zrejme nepripúšťa. "Ak sa objavila myšlienka nakúpiť F-35 a súčasne sa zúčastňovať na projekte SCAF, tak musím povedať, že ide o nedorozumenie," spresnila v tejto súvislosti veľvyslankyňa Arnouldová.

Zároveň odmietla komentovať možnosť belgického nákupu britských Eurofighterov a účasti na vývoji SCAF.