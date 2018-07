Pláže v Santo Domingu zaplavily stovky ton odpadkov

Zvýšená hladina rieky spláchla odpadky z mesta do mora.

SANTO DOMINGO. Pláže mesta Santo Domingo, ktoré je obľúbenou destináciou turistov mieriacich do Karibiku, zaplavili v posledných dňoch stovky ton odpadkov.

Podľa starostu metropoly Dominikánskej republiky je na mestských plážach asi tisíc ton odpadkov, z ktorých väčšinu tvoria plasty, informoval španielsky denník ABC.

Odpadky z mesta

Odpadky sa na pláže pri obľúbenej promenáde v Santo Domingu dostali potom, čo búrka a výdatné zrážky zdvihli hladinu rieky Ozama pretekajúcu mestom.

Podľa starostu Davida Collada nesú svoj podiel viny aj prevádzkovatelia mestského zdvíhacieho mosta, ktorí ho otvorili v obave, že ho zvýšená hladina rieky pokazí. Tým sa na pláže dostali odpadky z niektorých mestských častí.

"Neboli sme to my, kto most zdvihol, tie odpadky nie sú len z nášho mesta, ale z celej metropolitnej oblasti Santo Domingo," posťažoval sa Collado.

Metropolitná oblasť Santo Domingo má asi 3,5 milióna obyvateľov. Na odstránenie odpadkov z pláží pracuje už niekoľko dní 500 dobrovoľníkov a vojakov.

Doteraz sa im podarilo vyzbierať asi 400 ton odpadkov, ale ďalších 600 ton podľa odhadu starostu zostáva vo vode a na plážach.

Pripravte sa na dobu bez plastov

Na neobvyklú situáciu reagoval aj dominikánsky minister životného prostredia Ángel Estévez, ktorý postihnuté miesta navštívil.

"Nemôžeme sedieť so založenými rukami, musíme zmeniť prístup k nakladaniu s odpadmi, aby sme sa v nich neutopili," povedal minister.

"Tento odkaz posielam okrem iného podnikateľom - pripravte sa na deň, keď prestaneme v Dominikánskej republike používať plasty," uviedol Estévez.

Pláže v Santo Domingu síce nie sú vhodné na kúpanie, ale sú obľúbeným miestom prechádzok miestnych i turistov.

Cestovný ruch je pre Dominikánsku republiku hlavným zdrojom devíz a na hrubom domácom produkte sa vlani podieľal asi ôsmimi percentami.