Pomýlil som sa. Trumpove výhovorky kritiku nezastavili

Trump tvrdí, že vyjadrenia v Helsinkách myslel presne naopak. Nie je to prvýkrát.

18. júl 2018 o 19:52 Lukáš Onderčanin

WASHINGTON, BRATISLAVA. Veľmi stabilný génius. Tak seba samého americký prezident Donald Trump označil na minulotýždňovom summite NATO.

Reagoval tak na otázku, či nezmení svoj postoj z tlačovej konferencie v momente, keď odíde zo summitu a nastúpi do lietadla.

„Nie, to robia iní ľudia. Nie ja. Som veľmi konzistentný,“ povedal prezident.

Stalo sa to len deň predtým, ako v rozhovore pre britské noviny The Sun skritizoval britskú premiérku Theresu Mayovú a odkázal, že dobrým premiérom by bol odchádzajúci minister zahraničia Boris Johnson. O deň neskôr už tvrdil, že Mayovú nekritizoval a že o nej povedal „úžasné veci“.

Terčom kritiky sa stal aj posledný Trumpov obrat po stretnutí s Vladimirom Putinom v Helsinkách, ktoré mnohí označujú za hanbu. Trump tvrdí, že si len pomýlil slovo.

video //www.youtube.com/embed/DbEI_y42Ox8

Malo a nemalo byť

Keď sa Donald Trump vrátil do Spojených štátov, útočili naňho nielen kritické médiá, ale aj jeho vlastní poradcovia či šéfovia tajných služieb.

Trump totiž na tlačovej konferencii poprel informácie vlastných tajných služieb o tom, že Rusko zasahovalo do priebehu a kampane amerických prezidentských volieb.