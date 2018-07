Mnohí v nej videli iba manželku. Nancy Sinatra bola ženou, akú spevák potreboval

Nancy zomrela vo veku 101 rokov.

18. júl 2018 o 16:58 Nina Sobotovičová

Svet ju poznal iba ako bývalú manželku slávneho speváka. Nancy Sinatra (25. 3.1917 - 13.7.2018) strážila súkromie svojej rodiny, neposkytovala médiám rozhovory na požiadanie, bola skromná, a takou zostala aj v časoch, keď sa o jej manželovi Frankovi Sinatrovi písalo na titulných stránkach novín po celom svete.

Možno stihla byť na Frankov úspech patrične hrdá, ibaže zakrátko sa v novinách dočítala o iných ako speváckych výkonoch svojho manžela.

Jeho krátke aféry so začínajúcimi herečkami vystriedal vzťah s hollywoodskou kráskou Avou Gardnerovou, pre ktorý požiadal o rozvod. Utrápená Nancy napokon privolila.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Frank Sinatra okúsil manželský život celkovo so štyrmi ženami. Nancy sa už potom nevydala. Po rozvode so spevákom sa naplno venovala trom deťom, ktoré spolu mali, kým sa do ich života nezačali vtierať Frankove aféry, čo živili bulvár.

No kedykoľvek jej exmanžel zavolal, či prišiel na návštevu, bola tu pre neho. Nie ako zlomená a ukrivdená žena, ale ako dôverná priateľka, ktorá sa snažila rozumieť mu.

Keď sa jej neskôr pýtali, prečo sa už nikdy nevydala, iba odvetila: "Po Sinatrovi?" Bola to odpoveď lojálnej a milujúcej partnerky, ktorá zostala napriek všetkému hrdá, že stála po boku talentovaného umelca.