Treba zmeniť spôsob života, inak zničíme planétu. Lajčák s Rašim sa zhodli na stratégii

Slovensko by dostať národnú stratégiu rozvoja spoločnosti a národný investičný plán.

16. júl 2018 o 18:45 TASR

NEW YORK. Slovensko by malo v najbližších mesiacoch dostať národnú stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti a národný investičný plán.

Založené majú byť na šiestich národných prioritách, ktoré v pondelok na pôde Organizácie spojených národov (OSN) prezentuje podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Šesť národných priorít

Hovoria o vzdelaní, inklúzii, znižovaní chudoby, trvalo udržateľných mestách, dobre spravovanom štáte aj znalostnej ekonomike.

Ešte pred prezentáciou sa Raši stretol so šéfom 72. Valného zhromaždenia OSN a ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom (nom. Smeru).

Ten ocenil, že Raši prišiel predstaviť slovenský príspevok k udržateľným rozvojovým cieľom.

"Je to obrovská agenda OSN," poznamenal Lajčák.

Svoje príspevky už prezentovalo vyše 100 krajín.

"To znamená, že sa prihlásil ku globálnej zodpovednosti. A aj my máme svoju národnú stratégiu," doplnil s tým, že udržateľné rozvojové ciele nie sú právne záväzné, ale zásadným spôsobom zmenili to, ako členské štáty pristupujú k svojim rozvojovým stratégiám.

Inteligentné mestá či kvalitné vzdelávanie

Každá krajina sa podľa Lajčáka vie nájsť v oblastiach ako inteligentné mestá či kvalitné vzdelávanie.

"Ak nezmeníme spôsob toho, ako žijeme, konzumujeme, ako sa staviame k odpadom, zničíme našu planétu," upozornil Lajčák.

S jeho slovami súhlasil aj Raši.

"Agenda 2030 je niečo, čo robíme pre svoje deti a budúcnosť. Na to, aby sme mali Slovensko a celý svet obývaniaschopný, musíme robiť aj opatrenia, ktoré zabezpečia, že svet bude trvalo udržateľný," vyhlásil vicepremiér.

Nejde podľa neho pritom iba o rozvojové krajiny, kde majú problémy s chudobou, vodou, zdravotnou starostlivosťou či základným vzdelaním.

"Ale aj o rozvinuté krajiny, ako je Slovensko. Aj naša spotreba a ekonomika sa musí zmeniť, lebo tak, ako to funguje teraz, to trvalo udržateľné nie je," doplnil.

Potrebné opatrenia

Slovensko podľa jeho slov schválilo agendu, aby svojou trochou prispelo do mozaiky na pomoc svetu, aby bol trvalo udržateľný pre ďalšie generácie.

"Počet obyvateľov narastá, chudobných tiež, zhoršuje sa prístup k vode, svet nefunguje, ako by mal. A keď každý z nás neprispeje k zlepšeniu, budeme mať problém," doplnil.

Slovenskými národnými prioritami sú vzdelanie pre dôstojný život, znižovanie chudoby a sociálna inklúzia, dobré zdravie, trvalo udržateľné mestá, regióny a krajiny aj kvôli klimatickým zmenám, dobre spravovaný štát a cirkulárna a znalostná ekonomika.

Tieto opatrenia sú podľa Rašiho nevyhnutné k tomu, aby "Slovensko nielen fungovalo, ale aby každý na Slovensku mal rovnaký prístup ku všetkému bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza, z akého je etnika".

Aby nezostalo len pri deklaráciách, Slovensko podľa Rašiho prijme národnú stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti a národný investičný plán.

"Chceme, aby to čo deklarujem na pôde OSN, sa pretavilo aj do jednotlivých sektorových stratégií, ktoré budú vytvárať rozvoj spoločnosti do 2030," uviedol s tým, že vláda a parlament by ich mali prijať v najbližších mesiacoch.

Národný investičný plán už na jeseň a na jar národnú stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti.