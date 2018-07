Trump a Putin majú spoločný záujem. Slabšiu Úniu

Pre Trumpa je Únia najmä obchodný partner, v politickom spojenectve toľko zmyslu nevidí.

16. júl 2018 o 17:48 Lukáš Onderčanin

BRUSEL, BRATISLAVA. Mali sme naozaj skvelý summit NATO a mnohí lídri mi volali a ďakovali. Takto opisoval v pondelok ráno americký prezident Donald Trump minulotýždňové rokovania.

Viackrát zdôraznil, že práve na jeho naliehanie sľúbili najmä európski partneri zvýšenie svojich rozpočtov na obranu.

Len štyri dni predtým pritom hovoril o „vážnych dôsledkoch“ a aj o tom, že „USA sa môžu vydať vlastnou cestou“.

Predtým zaútočil na Nemecko, cez víkend zase spochybnil politiku britskej premiérky.

Aj keď Trump stále hovorí o špeciálnom vzťahu s Európou, vzťahy na oboch brehoch Atlantiku sa čoraz viac zhoršujú.

Odíďte z Únie

Trump začal svoj „úspešný“ týždeň tým, že označil Nemecko za rukojemníka Ruska, ani nie mesiac po tom, čo na twitteri napísal, že ľudia sa začínajú stavať proti nemeckému vedeniu pre migračnú krízu.

V piatok zase britskú premiérku Theresu Mayovú skritizoval v rozhovore pre denník The Sun za to, že ignorovala jeho rady ohľadom brexitu a tiež povedal, že odchádzajúci minister zahraničných vecí Boris Johnson by bol dobrým premiérom.

Mayová neskôr v BBC povedala, aké rady jej Trump na stretnutí dával.

„Povedal mi, aby som žalovala Európsku úniu. Žalovala a nerokovala s nimi.“