Korčok kritizoval emotívne odkazy EÚ a USA

Šefčovič upozornil na škodlivosť a zbytočnosť sankcií medzi spojencami.

16. júl 2018 o 16:23 TASR

BRUSEL. Lídri Európskej únie by nemali prehnane reagovať na niektoré vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok na pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.

Čakanie na výsledky summitu Trump - Putin

Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič zas upozornil na to, že spojenci by na seba nemali uvaľovať sankcie.

"Ja by som bol v tejto chvíli zdržanlivý a počkal si, ako prebehne stretnutie v Helsinkách," uviedol Korčok s odkazom na stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Pred odchodom do Helsínk Trump označil EÚ, čo sa týka obchodných vzťahov, za nepriateľa, čo sa neobišlo bez odozvy zo strany viacerých európskych politikov.

Korčok upozornil, že s tak dôležitou a spojeneckou krajinou, ako sú Spojené štáty, by sme si nemali odkazovať posolstvá cez médiá.

"Tieto odkazy nikde nevedú, len naďalej vyvolávajú vášne, lebo každý potom potrebuje reagovať na toho druhého a my sa musíme vrátiť k tomu, kde budú hovoriť naše záujmy," opísal situáciu Korčok.

USA naďalej stoja za NATO napriek emóciám

V tejto súvislosti spomenul minulotýždňový summit NATO v Bruseli, kde sa to podľa neho podobalo na hádku medzi spojencami, ale nebolo to tak.

Upozornil, že Trump "trochu silno a hlasne" pomenoval svoje očakávania čo sa týka výdavkov na zbrojenie, netreba však pri týchto "emotívnych vyhláseniach" zabudnúť, že potvrdil aj to, že USA naďalej stoja za NATO a v mnohých veciach majú s Európanmi spoločné záujmy.

Napríklad pri riešení krízy na východe Ukrajiny či pri začlenení Macedónska do Aliancie.

K summitu Trump - Putin, ktoré u mnohých spojencov NATO aj medzi krajinami EÚ spôsobovalo neistotu a napätie, Korčok upozornil, že treba počkať na výsledok helsinských rokovaní.

Trump na nich reprezentuje nielen USA, ale celé západné spoločenstvo, ktorého súčasťou je aj Slovensko, domnieva sa Korčok.

Šefčovič upozornil na škodlivosť sankcií

Šefčovič, ktorý koncom minulého týždňa rokoval s americkým ministrom energetiky Rickom Perrym, tiež upozornil, že takí blízki spojenci, ako sú Spojené štáty a EÚ, by nemali uvaľovať sankcie na firmy druhej strany.

"Mali by sme sa snažiť vyriešiť takéto problémy rokovaním a spoločným prístupom, lebo ak chceme využiť režim sankcií a robíme to spoločne po politickej dohode, tak vždy to prináša dobré výsledky. Ak by sme nekonali v takejto zhode, tak to môže negatívne vplývať na našich podnikateľov a na rast ekonomiky," skonštatoval Šefčovič.