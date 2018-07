Kurdi sa úplne stiahli zo strategického mesta na severe Sýrie

Kurdi sa stiahli z mesta Manbídž, kde trénovali svoje jednotky.

15. júl 2018 o 22:15 SITA

BEJRÚT. Kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) sa úplne stiahli zo strategického mesta Manbídž na severe Sýrie.

Kurdmi vedená skupina Vojenská rada Manbídžu, ktorú podporujú Spojené štáty, v nedeľu oznámila, že to bol posledný deň pre poradcov YPG, ktorí v meste boli dva roky za účelom trénovania ich jednotiek.

Podľa tureckých predstaviteľov by mal Washington zobrať všetky zbrane, ktoré pre YPG poskytol, a mal by následne začať so spoločnými hliadkami s Tureckom.



Turecko a USA sa minulý mesiac dohodli na "implementačnom pláne" pre Manbídž, ktorého súčasťou bol práve odchod milícií. Ten by mal pomôcť uvoľniť napätie medzi Washingtonom a Ankarou.

Američania po boku Kurdov bojovali v Sýrii proti Islamskému štátu a YPG považujú za efektívnych a spoľahlivých spojencov.

Turci ich, naopak, označujú za teroristickú skupinu napojenú na kurdských povstalcov bojujúcich v ich vlastnej krajine.