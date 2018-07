Trump označil Európsku úniu za jedného z nepriateľov USA

Americký prezident dodal, že na mysli má najmä obchod.

15. júl 2018 o 17:32 (aktualizované 15. júl 2018 o 18:19) ČTK, TASR

EDINBURGH. Americký prezident Donald Trump označil Európsku úniu za jedného z mnohých nepriateľov, ktoré Spojené štáty majú.

Dodal, že na mysli má najmä obchod. Trump to povedal v sobotu v rozhovore pre televíziu CBS News, ktorá v nedeľu interview zverejnila.

Na otázku moderátora, kto sú teraz najväčší nepriatelia Spojených štátov, Trump uviedol: "Myslím, že máme veľa nepriateľov. Myslím, že Európska únia je nepriateľ, za to, čo nám robia v obchode. Rusko je nepriateľ v určitých ohľadoch. Čína je nepriateľ ekonomicky. To však neznamená, že sú zlí. To neznamená nič. Znamená to, že sú konkurencieschopní. "

Na Trumpove slová neskôr na Twitteri zareagoval predseda Európskej rady Donald Tusk: "Amerika a EÚ sú najlepší priatelia. Každý, kto tvrdí, že sme nepriatelia, šíri fake news (falošné správy)."