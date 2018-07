Bavorskí pohraničiari sa dohodli s Berlínom na kompetenciách

Policajti nebudú môcť na hraniciach nikoho odmietnuť a poslať späť do Rakúska.

15. júl 2018 o 17:21 TASR

BERLÍN, MNÍCHOV. Nová bavorská pohraničná polícia bude môcť vykonávať kontroly na nemecko-rakúskych hraniciach, ale iba s povolením spolkovej vlády alebo na jej žiadosť.

O dosiahnutí takejto dohody medzi spolkovou a bavorskou vládou a informoval v nedeľu nemecký minister vnútra Horst Seehofer.

Nikoho nemôžu odmietnuť

Bavorskí policajti nebudú môcť podľa dohody na hraniciach nikoho odmietnuť a poslať späť do Rakúska. Takéto opatrenia sú totiž výhradne v kompetencii Spolkovej polície, uviedla agentúra DPA.

Kombinované pôsobenie oboch policajných zložiek prispeje podľa Seehofera k zvýšeniu bezpečnosti v Nemecku.

Bavorsko bolo jedinou nemeckou spolkovou krajinou, ktorá mala až do konca 90. rokov vlastnú pohraničnú políciu, pôsobiacu paralelne so Spolkovou ochranou hraníc (BGS), pretransformovanou v roku 2005 na Spolkovú políciu.

Obnovená bola 1. júla a jej cieľom do roku 2023 je dosiahnuť početný stav 1000 mužov, ktorí budú hliadkovať na hraniciach s Rakúskom a Českou republikou. Perspektívne by mala na ochranu hraníc používať aj drony.

Dohovor o utečencoch platí aj dnes

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v nedeľu uviedol, že svet sa v roku 1938 nedokázal dohodnúť na prijímaní Židov utekajúcich pred nacistickým prenasledovaním, čo po druhej svetovej vojne viedlo k podpísaniu dohovoru o utečencoch - a ten je pre krajiny dodnes záväzný. Maas na Twitteri napísal, že Dohovor o právnom postavení utečencov, prijatý v Ženeve v roku 1951, "bol reakciou na toto zlyhanie (z roku 1938) a je stále záväzným opatrením".

Minister Maas napísal tweet v čase debaty o tom, ako Európa reaguje na masovú migráciu ľudí z Afriky a Blízkeho východu, pripomenula tlačová agentúra AP.

Chceli ísť do Ameriky

Maas zverejnil odkaz presne 80 rokov po tom, čo sa medzinárodná konferencia vo francúzskom kúpeľnom meste Évian skončila bez toho, aby si 32 zúčastnených krajín pevne stanovilo záväzky pre prijímanie väčšieho počtu utečencov.

Mnoho Židov sa pokúšalo emigrovať do krajín ako Spojené štáty, ale odmietli ich a títo Židia neskôr zahynuli v nacistických koncentračných táboroch počas holokaustu.

Podľa Pamätného múzea holokaustu v USA nacistické Nemecko vtedy so zlomyseľným potešením poukazovalo na to, že ostatné krajiny kritizujú jeho zaobchádzanie so Židmi, ale napriek tomu ich neprijímajú.