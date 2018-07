Putin s Erdoganom, Trump s Macronom. S kým najčastejšie volajú svetoví lídri

Ruský a americký prezident spolu volali osemkrát. Pondelkový summit Helsinkách bude ich tretím osobným stretnutím.

15. júl 2018 o 19:38 Nina Sobotovičová

HELSINKI. Prvý raz spolu oficiálne volali v januári 2017. Ruský prezident Vladimir Putin v približne hodinu trvajúcom telefonáte novému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi okrem iného gratuloval k funkcii.

Zvyšok hovoru sa niesol v atmosfére sľubov. Lídri veľmocí sa dohodli, že sa budú snažiť o obnovenie vzájomných vzťahov, a tiež sa zaviazali, že budú spolupracovať v Sýrii a spoločne bojovať proti teroristom z Islamského štátu.

Odvtedy si prezidenti Ruska a USA volali ešte sedemkrát, z toho raz - v marci 2018 - Trump recipročne gratuloval Putinovi k jeho znovuzvoleniu.

Z dát, ktoré má k dispozícii agentúra Reuters, však vyplýva, že obaja lídri telefonujú oveľa častejšie iným vrcholným politikom, než jeden druhému.

Moskva voláva s Ankarou, Washington s Parížom

Trump za rok a pol - od svojho nástupu do funkcie vlani v januári až do 6.júla 2018 - absolvoval viac ako dvesto telefonátov so štyridsiatimi zahraničnými politikmi.

Z toho najčastejšie po telefóne debatoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Lídri USA a Francúzska spolu volali 25-krát.

Trump často telefonuje aj s britskou premiérkou Theresou Mayovou, na konte majú 22 spoločných hovorov.

Putin viedol za to isté obdobie 190 telefonátov, no stihol pri nich diskutovať až s päťdesiatimi politickými lídrami. Ruský prezident najčastejšie volal so svojím tureckým proťajškom Recepom Tayyipom Erdoganom, za sebou majú 27 telefonických rozhovorov. Sedemnásťkrát hovoril Putin po telefóne s kazašským prezidentom Nursultanom Nazarbajevom.

Osobne sa zišli už na dvoch summitoch

Nemusia si volať často, no každému spoločnému telefonátu ruského a amerického prezidenta sa dostáva mimoriadnej pozornosti zo strany politikov i médií. Nehovoriac o mediálnom záujme, ktorý vyvolávajú osobné stretnutia Trumpa s Putinom.

Obaja lídri sa už pred rokom zišli počas summitu G20 v Hamburgu a o pár mesiacov nato zasa v Danangu, kde sa konal summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC).

V pondelok vo fínskych Helsinkách tak pôjde o tretie stretnutie Trumpa s Putinom. Vysoko očakávaný summit Rusko-USA sa bude odohrávať na neutrálnej pôde, keďže Fínsko zostávalo nestranné v časoch Studenej vojny a dodnes nie je členom Severoatlantickej aliancie (NATO).

Historické summity

Práve neutralita Fínska zabezpečila, že Helsinki sa stali dejiskom hneď niekoľkých historicky významných rokovaní Washingtonu a Moskvy.

V roku 1975 sa vo fínskej metropole stretli americký republikánsky prezident Gerald Ford a líder Sovietskeho zväzu Leonid Brežnev. Diskutovali o strategickom ozbrojovaní, no nedosiahli žiadnu konkrétnu dohodu o obmedzení jadrových zbraní.

O pätnásť rokov neskôr, v roku 1990, sa v Helsinkách stretol republikán George H. W. Bush s Michailom Gorbačovom, aby sa poradili o kríze v Perzskom zálive mesiac po vpáde irackej armády do Kuvajtu.

Tento dialóg medzi dvoma národmi, ktoré boli desaťročia na pokraji vojny, predstavil u oboch veľmocí dovtedy nevídanú ochotu spolupracovať. Sovietsky zväz sa o rok nato rozpadol.

V roku 1997 sa v hlavnom meste Fínska stretol demokratický prezident USA Bill Clinton so svojím ruským náprotivkom Borisom Jeľcinom. Diskutovali o kontrole zbrojenia aj o pripravovanom rozširovaní NATO smerom na východ.

Pred summitom Trump-Putinom teraz odborníci očakávajú, že Rusko bude svoje požiadavky presadzovať z výhodnejšej pozície. Vladimir Putin má viac ako 18 rokov skúseností s globálnom politikou a podľa expertov bude vo výhode voči Trumpovi, ktorý je súčasťou vysokej politiky od januára 2017.