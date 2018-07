Trump nemá od summitu s Putinom veľké očakávania

Trump sa stretne s Putinom na summite v Helsinkách.

15. júl 2018 o 14:13 SITA

GLASGOW. Americký prezident Donald Trump nemá od pondelkového summitu s ruským kolegom Vladimirom Putinom, ktorý sa uskutoční vo fínskych Helsinkách, veľké očakávania.

Vyjadril sa tak v rozhovore s Jeffom Glorom z televízie CBS, ktorý nakrútili v sobotu v Škótsku.

V ukážkach, ktoré CBS zverejnila, šéf Bieleho domu uviedol, že na summit "nejde s veľkými očakávaniami" a že verí v prospech takýchto stretnutí.

Ako príklad si vybral summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktorý nazval "dobrou vecou". "Nič zlé z toho nevzíde a možno vzíde niečo dobré," vyjadril sa Trump na margo schôdzky s Putinom.



Trump v rozhovore pre CBS zároveň povedal, že "nerozmýšľal" nad tým, že by požiadal Putina o vydanie 12 Rusov, ktorých obvinili v súvislosti s hackerskými útokmi počas prezidentských volieb v roku 2016. Ako však dodal, "určite sa ho na to opýta".