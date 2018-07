Trump po kritike otočil, Mayovú označil za fantasitkcú ženu

Americký prezident vyhlásil, že akákoľvek forma brexitu bude v poriadku.

13. júl 2018 o 18:04 TASR

CHEQUERS. Americký prezident Donald Trump označil v piatok britskú premiérku Theresu Mayovú za "neuveriteľnú ženu", ktorá vo svojej funkcii "odvádza fantastickú prácu".

Vyjadril sa tak na spoločnej tlačovej konferencii v Chequers, vidieckom sídle premiérky ležiacom približne 50 kilometrov severozápadne od Londýna.

Trumpa zaujíma obchod

Podľa agentúry AP, ktorá citovala jeho slová, sa šéf Bieleho domu snažil týmto spôsobom "zmierniť úder" po tom, ako skritizoval niektoré stránky Mayovej vládnutia v rozhovore zverejnenom vo štvrtok britským bulvárnym denníkom The Sun.

Trump, ktorý pricestoval na návštevu Británie zo summitu NATO v Bruseli, najnovšie povedal, že pri tohtotýždňových stretnutiach mal možnosť Mayovú oveľa lepšie spoznať.

"Čokoľvek urobíte, bude to pre mňa v poriadku," povedal Trump podľa agentúry DPA na margo Mayovej stratégie ohľadne vystúpenia Británie z EÚ.

"Len zaistite to, aby sme mohli spolu obchodovať," dodal s tým, že by malo byť stále "absolútne možné" uzavrieť dohodu o voľnom obchode medzi Londýnom a Washingtonom.

Kritiku označil za falošné správy

V spomínanom rozhovore pre The Sun pohrozil Trump hostiteľke stroskotaním myšlienky voľného obchodu medzi Spojenými štátmi a Britániou, pokiaľ by si Londýn po tzv. brexite ponechal príliš úzke väzby so zvyškom európskeho bloku.

V piatok však pred novinármi poprel, že by Mayovú kritizoval, a dodal, že má pred ňou "veľký rešpekt".

Rozhovor v podobe, v akej bol vydaný, zaradil Trump medzi "falošné správy", pričom tvrdí, že denník vynechal jeho "pozitívne vyjadrenia".

Napriek pochvale Mayovej americký prezident počas tlačovej konferencie v Chequers zopakoval, že výborným britským premiérom by bol aj konzervatívny politik Boris Johnson, ktorý tento týždeň odstúpil z funkcie ministra zahraničných vecí pre nezhody s Mayovou ohľadne spôsobu brexitu.

Na otázku, ako by ohodnotil americko-britské vzťahy, Trump odpovedal, že "najvyšším stupňom osobitnosti".

Podľa jeho slov sú tieto vzťahy v súčasnosti pevnejšie než kedykoľvek predtým.

Mayovej sa tiež poďakoval aj za jej obrannú politiku a vyzdvihol, že Británia plní cieľ stanovený pre členské krajiny NATO, ktoré majú vynakladať na obranu prostriedky dosahujúce najmenej dve percentá ich hrubého domáceho produktu.