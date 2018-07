Mayová sa s Trumpom doholda na snahe o voľný obchod

LONDÝN. Britská premiérka Theresa Mayová sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom dohodla, že sa budú snažiť uzavrieť "ambicióznu" obchodnú dohodu o voľnom obchode.

Šéfka britskej vlády to povedala na spoločnej tlačovej konferencii s Trumpom po rokovaní.

Mayová Spojeným štátom takisto poďakovala za podporu v kauze otravy bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa.

Mayová po stretnutí s Trumpom ocenila zvláštny vzťah Británie a USA a vyhlásila, že spolu s americkým prezidentom chcú tento vzťah ešte prehĺbiť.

Jednou z oblasti hlbšej spolupráce by podľa nej mala byť bezpečnosť, ďalšie hospodárstvo a obchod.

Mayová o brexite

Na otázku týkajúcu sa kritiky chystanej podoby odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ktorá z úst amerického prezidenta zaznela v rozhovore poskytnutom denníku The Sun, Mayová povedala, že zariadi taký brexit, pre aký Briti hlasovali v predminulom referende.

Zdôraznila, že brexitom skončí voľný pohyb osôb, posielanie peňazí do rozpočtu EÚ, jurisdikcia Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu na britskom území aj účasť Británie na spoločnej poľnohospodárskej politike.

"To je to, pre čo Briti hlasovali, a to je to, čo im dáme," zdôraznila.

Uvítala summit s Putinom

Trumpovi premiérka poďakovala za podporu, ktorej sa Británii od Washingtonu dostalo v súvislosti s kauzou otravy bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julie, z ktorej Londýn obviňuje Moskvu, ktorá to popiera.

Mayová zároveň privítala skutočnosť, že sa v pondelok uskutoční summit Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Za dôležité označila, že americký prezident do rokovania so svojím ruským náprotivkom vstupuje "z pozície sily" a s jednotnou Severoatlantickou alianciou za chrbtom.