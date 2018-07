Trump sa v Londýne necíti vítaný, obviňuje jeho starostu

Starosta Londýna Sadiq Khan dal povolenie demonštrantom, aby vypustili balón s podobizňou Trumpa.

13. júl 2018 o 11:27 SITA

LONDÝN. Americký prezident Donald Trump, ktorý vo štvrtok pricestoval na svoju prvú oficiálnu návštevu Veľkej Británie, sa v Londýne necíti vítaný a viní z toho starostu mesta Sadiqa Khana.

Vyjadril sa tak v rozhovore pre denník The Sun s tým, že mu povedali o obrovskom balóne, ktorý v piatok vypustili nad Parliament Square počas protestu proti jeho návšteve. Šesťmetrový balón predstavuje Trumpa ako zúrivé bábätko v plienke.

"Myslím, že keď vypúšťajú balóny, aby som sa cítil nevítaný, nemám dôvod byť v Londýne," povedal s tým, že práve to je jeden z dôvodov, prečo v hlavnom meste strávi tak málo času.

Z atmosféry a tiež teroristických útokov v meste pritom viní Khana, ktorý je moslim a otvorene kritizuje jeho antimoslimskú politiku v Spojených štátoch.

Práve starosta, ktorý podľa Trumpa nerobí dobrú prácu v boji proti teroristom, dal protestujúcim povolenie na použitie balóna.

Khan pritom vo štvrtok demonštrantov vyzval na pokojné protesty.

"Môj odkaz pre tých, ktorí plánujú prísť na protesty v Londýne, je, že musia byť pokojné a v pozitívnom duchu. Tým, ktorí majú v úmysle spôsobiť problémy alebo porušiť zákon, odkazujem: nie ste vítaní," cituje z Khanovho vyhlásenia agentúra Reuters.

Khan je členom britskej opozičnej Labouristickej strany a v minulosti sa dostal s Trumpom do konfliktu. Khan dodal, že protesty proti Trumpovi nie sú protiamerické, odzrkadľujú však odpor Londýnčanov voči "politike strachu a zúfalstva".

Trump skritizoval Mayovú

Trumpov rozhovor pre The Sun vyvolal pobúrenie už vo štvrtok poznámkami na adresu britskej premiérky Theresy Mayovej, ktorá podľa neho zničila to, čo mohla krajina získať brexitom a jej "slabý" návrh dohody s Európskou úniou zrejme zlikviduje akúkoľvek možnosť budúcej dohody s USA.

"Ak uzavrú takúto dohodu, budeme miesto Veľkej Británie rokovať s Európskou úniou, takže to zrejme tú dohodu zničí," vyjadril sa Trump, ktorý zároveň prirovnal svoje zvolenie do úradu k britskému referendu o brexite a poznamenal, že dohoda, na ktorej pracuje Mayová, sa líši od toho, za čo hlasovali ľudia.

Tvrdí tiež, že sa jej pokúšal radiť, no ona to ignorovala.

Uznáva Johnsona

Na druhej strane pritom skonštatoval, že "výborným" premiérom by bol bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson, ktorého rezignácia ho vraj veľmi zarmútila, no dúfa, že sa raz vráti do vlády.

Johnson je podľa Trumpa veľmi talentovaný, má to, čo potrebuje mať premiér a veľmi dobre reprezentuje krajinu.

Keď sa ho však priamo spýtali, či si myslí, že by Johnson raz mohol nahradiť Mayovú, odmietol sa vyjadriť a povedal, že ich nechce proti sebe stavať.

Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabeeová Sandersová neskôr ubezpečila, že prezident má britskú premiérku rád a veľmi ju rešpektuje. Novinám vraj povedal, že Mayová je "veľmi dobrý človek" a "nikdy o nej nepovedal nič zlé".

V piatok by sa mal Trump stretnúť na čaji s kráľovnou Alžbetou II. Zo stretnutia s panovníčkou podľa vlastných slov nie je nervózny a teší sa naň.

Kráľovná je podľa neho úžasná žena, veľmi dobre reprezentuje svoju krajinu a jedným z dôvodov, prečo ju obdivuje, je vraj skutočnosť, že za celé roky "nikdy naozaj neurobila chybu".

Trump s manželkou Melaniou by sa mali s kráľovnou stretnúť na Windsorskom hrade.

Trump má v piatook na programe aj stretnutie s britskou premiérkou a následne strávi víkend v jednom zo svojich súkromných golfových komplexov v Škótsku. V súvislosti s jeho návštevou sa v Británii očakávajú rozsiahle protesty.