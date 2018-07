Island obviňujú zo zabitia vzácneho vráskavca obrovského

Island väčšinu veľrybieho mäsa odpredáva do Japonska.

12. júl 2018 o 23:01 TASR

REYKJAVÍK. Islandskí veľrybári čelia obvineniam, že zabili vzácneho vráskavca obrovského, jedného z najväčších tvorov žijúcich na planéte.

Na fotografiách, ktoré predložili aktivisti, je vidno obrovského morského živočícha, ako ho v prístave porciujú na export, informovala vo štvrtok stanica BBC.

Niekoľko expertov z daných záberov usúdilo, že ide o mladého vráskavca obrovského - veľrybí druh, ktorý nie je lovený od roku 1978.

Príslušná veľrybárska spoločnosť tvrdí, že ide o hybrid vráskavca obrovského a vráskavca myšok. Na určenie identity veľryby budú preto potrebné genetické testy DNA.

Hlavným dôvodom týchto opatrení je zistiť, či zabitie veľryby nie je v rozpore s islandskými zákonmi.

Vráskavec obrovský, s hmotnosťou 200 ton a dĺžkou 30 metrov, sa dostal na pokraj vyhynutia v 60. rokoch, keď sa stal chráneným druhom na základe smerníc Medzinárodnej veľrybárskej komisie.

Situácia je odlišná pre vráskavca myšok. Zatiaľ čo platí medzinárodné moratórium na zabíjanie všetkých veľrýb, Island nesúhlasí s tým, že vráskavce myšok sú ohrozené, a umožňuje ich výlov.

Kríženci oboch zmienených druhov sú však z legislatívnej stránky sivou zónou, tvrdia špecialisti, pretože veľrybárom to umožňuje argumentovať, že sa pri výlove jednoducho pomýlili.

"Ak ide o vráskavca obrovského, bolo by to ilegálne a príslušná spoločnosť by mohla dostať pokutu a prísť o licenciu na lov veľrýb," uviedol Arne Feuerhahn z ochranárskeho združenia Hard to Port, ktoré dokumentuje tento prípad.

Z fotografií vyplýva, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o vzácneho vráskavca obrovského. "Má všetky jeho charakteristické znaky, najmä sfarbenie. Je takmer nemožné, aby si ho mohol skúsený pozorovateľ na mori zmýliť s niečím iným," uviedol Phillip Clapham z amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA).

Špecialisti sú presvedčení, že výskyt krížencov daných dvoch druhov je pri pobreží Islandu zriedkavý. "Od roku 1983 sme zaznamenali iba päť prípadov," vyhlásila Astrid Fuchsová z ochranárskeho združenia Whale and Dolphin Conservation (WDC).

Island väčšinu veľrybieho mäsa odpredáva do Japonska, ktoré je jednou z mála krajín, ktoré odmietajú medzinárodný konsenzus ohľadom ochrany veľrýb. Ak sa však dokáže, že ulovená veľryba je vráskavec obrovský, jeho mäso nebude možné legálne exportovať nikam.