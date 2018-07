Chlapci prežili v jaskyni aj vďaka sladkostiam

Tréner učil chlapcov uviaznutých v jaskyni meditovať, aby nepodliehali panike.

11. júl 2018 o 21:51 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



MAE SAI. Skupina dvanástich thajských chlapcov a ich futbalový tréner sú v stredu naďalej v bezpečí v nemocničnej starostlivosti po tom, ako ich potápači počas troch dní postupne vyvádzali z jaskyne na povrch.

Thajské úrady uviedli, že chlapci a tréner prežili prvých deväť dní osamote v tme v jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non aj vďaka pitnej vode stekajúcej po stenách jaskyne či sladkostiam.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/469954575&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Prekvapili ich záplavy

Britská spravodajská stanica BBC analyzovala aj ďalší spôsob, ako sa skupine podarilo v zdraví prežiť.

Prečítajte si tiež: S chlapcami v jaskyni bol Austrálčan tri dni. Po oslavách smútil

Podľa dostupných informácií išli chlapci s trénerom do jaskynného komplexu 23. júna v rámci narodeninovej oslavy jedného z členov futbalového tímu.

V jaskyni ich však prekvapila náhla záplavová voda a museli tak ustúpiť dovnútra jaskyne.

Chlapci mali v ruksakoch sladkosti nachystané na oslavu, na ktoré sa predtým finančne poskladali. Práve aj vďaka nim sa im podľa thajských úradov podarilo prežiť.

Druhým faktorom bola pitná voda, ktorá stekala zo stien jaskyne.

Skupine sa tiež podarilo udržať v relatívnom teple. I keď je v thajských jaskyniach priemerne vysoká teplota, urobili preventívne opatrenie. Pomocou kameňov si na vyvýšenine, kde uviazli, vyhĺbili hlbšie do jaskyne päťmetrový tunel, aby "sa držali v teple".

Odborníci sa o nedostatok kyslíka v jaskyni neobávali. "Väčšina jaskýň dýcha prirodzene," povedal pre BBC americký jaskynný záchranár Anmar Mirza.

"Vzduch prichádza do jaskýň cez miesta, ktoré sú pre človeka nedostupné," dodal.

Napriek tomu úroveň kyslíka v jaskyni v mieste, kde sa chlapci zdržiavali, postupne klesla na 15 percent, pričom priemerne sa pohybuje na 21 percentách. Záchranári až neskôr priznali, že ak by úroveň kyslíka vo vzduchu klesla na 12 percent, skupina by zažila šok a upadla by do kómy.

Inšpektor z Úradu pre verejné zdravotníctvo zhodnotil, že každý člen výpravy stratil počas pobytu v podzemí v priemere dva kilogramy zo svojej hmotnosti.

Všetci však boli v dobrom duševnom stave, čo bolo pre ich prežitie rovnako dôležité ako jedlo, voda, teplo čí kyslík.

Učil ich meditovať

Dvadsaťpäťročný tréner Ekapol Chantawong, prezývaný Ake, pôvodne strávil desať rokov výukou za budhistického mnícha. Futbalovým trénerom sa rozhodol stať až potom.

Prečítajte si tiež: Záchrana chlapcov je ako zázrak. Celý svet reaguje na úspešnú akciu

Práve on učil chlapcov v jaskyni meditačné techniky, ktoré im pomohli zostať v pokoji a vďaka ktorým nedostávali záchvaty paniky.

Vydržali tak deväť dní v tme bez pojmu o čase a s vedomím, že na povrchu vyhlásili pátraciu operáciu.

Pomocou meditácií sa taktiež skupina upokojila a nedochádzalo k zbytočnému míňaniu kyslíka.

Tréner tiež údajne odmietol jesť prinesené zásoby jedla, takže zostalo viac deťom. Preto bol aj podľa lekárov jedným z najslabších členov skupiny.

Po príchode záchranárov 2. júla zaslali chlapci rodičom a príbuzným listy.

Ake sa vo svojom liste adresovanom rodičom detí ospravedlnil za to, že ich vzal do jaskyne.

"Sľubujem, že sa o deti postarám najlepšie, ako budem vedieť," napísal. Na jeho list reagovalo viacero rodičov s tým, že ho neobviňujú.