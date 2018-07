Trump navrhol, aby krajiny NATO vyčlenili na obranu štyri percentá HDP

Vyššie výdavky na obranu sú podľa šéfa NATO v záujme všetkých členov.

11. júl 2018 o 19:18 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRUSEL. Americký prezident Donald Trump povedal v stredu partnerom zo Severoatlantickej aliancie, že by mali zvýšiť svoje výdavky na obranu až do výšky štyroch percent hrubého domáceho produktu (HDP) namiesto v minulosti dohodnutého cieľa dvoch percent.

Slová amerického lídra zo summitu NATO v Bruseli potvrdila podľa agentúry DPA hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.

Prečítajte si tiež: Belgický premiér upozornil na narušenú jednotu NATO

"Počas pripomienok na dnešnom summite NATO, navrhol, aby členské štáty nielen dosiahli záväzok dvoch percent svojho HDP na obranu, ale aby ho zvýšili na štyri percentá," povedala hovorkyňa Sandersová po rokovaní lídrov NATO za zatvorenými dverami.

"Prezident Trump si želá, aby naši spojenci zdieľali viac záťaže a minimálne splnili už stanovené záväzky," dodala.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa vo všetkých svojich vyjadreniach snaží vystupovať zmierlivo a v duchu jednoty Aliancie.

Ústretovosť voči požiadavkám Spojených štátov na vyššie obranné výdavky a spoločné zdieľanie nákladov na chod Aliancie zdôvodnil slovami, že spojenci by to nemali robiť preto, aby "sa zapáčili Amerike", ale preto, že je to v záujme všetkých členov.