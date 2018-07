Nastupuje najbizarnejšia česká vláda alebo ako Babiš takmer vyšetroval sám seba

Babiš nechce počúvať hlúpe reči.

10. júl 2018 o 18:33 Jindřich Šídlo

Vlastne je škoda, že to Andrej Babiš nakoniec nedotiahol až do konca. Česko sa mohlo stať prvou krajinou na svete nielen s trestne stíhaným premiérom, ale dokonca aj ministrom spravodlivosti, pod ktorého spadá štátne zastupiteľstvo, ktoré dozoruje vyšetrovanie stíhaného premiéra a ministra spravodlivosti v jednej osobe.

K Česku z leta 2018 by sa to celkom hodilo. Našťastie to Babišovi v poslednej chvíli niekto vysvetlil, a tak zostáva „iba“ trestne stíhaným šéfom vlády.

Aj tak ten príbeh stojí zato. Babiš do svojej druhej vlády nominoval na post ministerky spravodlivosti svoju poslankyňu Taťánu Malú.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Pani Malá je síce v politike nováčikom, ale už si stačila vybudovať povesť – povedzme nie úplne najostrejšej papričky v guláši.

Prečo stíhanie neposunúť?

Tento rok na jar predniesla na tému Babišovho trestného stíhania nezabudnuteľnú vetu: „Čo bráni tomu, aby sa riešenie tej kauzy posunulo o štyri roky alebo skrátka do obdobia, než budú nové voľby?“ Bolo jasné, že sa zrodil veľký talent, ktorý by sa Babišovi mohol hodiť.