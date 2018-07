ANO podpísalo koaličnú zmluvu s ČSSD aj dohodu s komunistami

Nová česká vláda musí získať ešte dôveru poslaneckej snemovne.

10. júl 2018 o 14:28 TASR

PRAHA. Predstavitelia hnutia ANO podpísali v utorok popoludní koaličnú zmluvu s ČSSD a tzv. tolerančnú dohodu s KSČM.

Stalo sa tak deň pred hlasovaním Poslaneckej snemovne o dôvere novej českej vláde. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.

Podpísali koaličnú dohodu

Koaličná zmluva upravuje vnútorné fungovanie vládneho kabinetu. Tolerančnou dohodou sa zase KSČM zaviazala k podpore vlády pri stredajšom hlasovaní o dôvere.

Zároveň písomne potvrdila, že v budúcnosti nevyvolá hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde.

Druhá vláda Andreja Babiša (ANO) požiada Poslaneckú snemovňu o dôveru v stredu.

Keďže v dolnej komore českého parlamentu disponuje len 93 hlasmi, počíta s podporou 15 komunistických poslancov.

Musí získať dôveru

Babiš ešte minulý týždeň vyjadril očakávanie, že pre vyslovenie dôvery vláde budú hlasovať všetci poslanci ANO, ČSSD a KSČM.

Stredajšie hlasovanie poslancov o dôvere sa uskutoční na 263. deň od vlaňajších parlamentných volieb, z ktorých vzišlo aj terajšie zloženie dolnej komory parlamentu.

Ak by nová česká vláda dôveru nezískala, musela by podať demisiu, podobne ako to spravil v januári prvý Babišov kabinet.