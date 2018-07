Správca kanadského parku prežil útok medvedice

Jordan Carbery sa sám zaviezol do nemocnice.

9. júl 2018 o 20:35 TASR

VANCOUVER. Útok medveďa grizly prežil správca prírodnej rezervácie v západokanadskej provincii Britská Kolumbia vďaka tomu, že sa mu podarilo zaviezť do nemocnice. Informovala o tom agentúra AP.

Jordan Carbery si chcel podľa vlastných slov vyfotografovať medvede grizly na čerešňovom strome v tesnej blízkosti svojho domu v Bella Coola.

Prečítajte si tiež: Ošetrovateľa vo švédskom zoo parku zabil pred zrakmi návštevníkov medveď

To, že ide o mláďatá, zistil až vtedy, keď sa k nemu blížila medvedica, ktorá ho uhryzla do hlavy a nohy. Carberymu sa podarilo pred medvedicou utiecť do auta a zaviezť sa do nemocnice vzdialenej desať minút jazdy. Správca parku podstúpil operáciu a z útoku sa zotavuje.

Podľa vyšetrovateľa kanadského ochranárskeho úradu Lena Butlera medvede neutratia, pretože matka napadla fotografujúceho horára v sebaobrane a nie je pre verejnosť nebezpečná.

Z bezpečnostných dôvodov však zvažujú odstránenie čerešní alebo ich ohradenie elektrickým plotom, pretože by mohli znova prilákať medvede.