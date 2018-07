Británia posilní prítomnosť svojich námorných síl v Atlantiku

Zámerom je odpovedať na vzrastajúcu hrozbu zo strany Ruska.

9. júl 2018 o 19:15 TASR

LONDÝN. Britské ozbrojené sily zvýšia svoju prítomnosť v severnej časti Atlantického oceánu so zámerom odpovedať na vzrastajúcu hrozbu zo strany Ruska.

V rozhovore pre spravodajskú stanicu Sky News to v pondelok uviedol prvý námorný lord Kráľovského námorníctva (Royal Navy) Philip Jones.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vládna priorita

Podľa jeho slov sa v danej oblasti vytvorí nová Zóna združených operácií (JAO), čo znamená, že predmetný región sa stane prioritou britskej vlády, ktorá umožní, aby tam boli oveľa častejšie vysielané vojnové lode Kráľovského námorníctva a lietadlá Kráľovského letectva (Royal Air Force).

Jones zdôraznil, že ide o reakciu na vzrastajúce ruské hrozby. "Je to zosilnievajúce oživenie vojenského potenciálu v miere, akú sme pred desiatimi rokmi vôbec neočakávali. Museli sme na to odpovedať. Ich schopnosť nasadenia a ich plavidlá sú veľmi pôsobivé. Evidentne investujú do výskumu a vývinu," povedal Jones.

Jednou z úloh britských námorných síl bude ochrana dôležitých podmorských káblov, ktorými prúdi odhadom až 97 percent globálnej komunikácie.

Rusi aj Američania

Tento systém sa nachádza niekoľko kilometrov pod hladinou mora a denne sa prostredníctvom neho realizujú finančné transakcie za zhruba desať biliónov dolárov.

Oznámenie prichádza niekoľko týždňov po tom, ako Spojené štáty ohlásili, že opätovne rozmiestnia v Atlantiku svoju Druhú flotilu - takisto v reakcii na Rusko.

Londýn svoje zámery zároveň ohlásil iba niekoľko dní pred summitom NATO v Bruseli, kde sa predpokladá, že USA budú od členských štátov požadovať zvýšenie príspevkov.