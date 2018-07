Rodičov k nim nepustili, pýtali si kura. Zachránené deti z jaskyne pozývajú do Moskvy

Čas záchrany sa podarilo skrátiť na polovicu. V thajskej jaskyni stále zostávajú štyri deti a tréner.

9. júl 2018 o 17:55 Lukáš Onderčanin

BANGKOK, BRATISLAVA. Keď Pheeraphat Sompiengjai pred sedemnástimi dňami vošiel aj so zvyškom futbalového tímu do thajskej jaskyne Tham Luang, práve oslavoval šestnáste narodeniny.

Aj výlet do jaskynného komplexu mal byť súčasťou narodeninového pikniku. Odvtedy nevidel denné svetlo – desať dní trvalo, kým skupinu dvanástich detí a ich trénera v čiastočne zatopenej jaskyni našli.

To, či je hráč prezývaný aj Noc už z jaskyne vonku, zatiaľ netušia ani len jeho rodičia. Tí mu len podľa agentúry Reuters na papieri odkázali: „Čakáme ťa, aby sme ti zorganizovali narodeninovú párty.“

Záchranná akcia na severe Thajska sa po pondelku blíži do poslednej fázy a už v utorok môžu byť všetci mladí futbalisti zachránení.

Rodičom mená utajili

Samotná záchranná akcia a všetko okolo nej je však stále veľmi komplikované. Dostať sa cez zatopenú jaskyňu k deťom a späť trvalo spočiatku profesionálnym jaskynným potápačom takmer jedenásť hodín.

Na mieste ich je deväťdesiat – z toho päťdesiatka profesionálov zo zahraničia. Pomoc so záchranou detí už ponúkol aj šéf Tesly Elon Musk, ktorý zverejnil aj video z testovania malej ponorky, do ktorej by sa vošlo dieťa.

Doteraz je záchranná akcia pomerne úspešná – čas na záchranu sa podarilo znížiť na polovicu. Po šestnástich dňoch na zemský povrch záchranári dostali štyroch chlapcov, v pondelok sa podarilo zachrániť ďalších štyroch. V jaskyni tak zostávajú štyria mladíci aj s trénerom.

V mimoriadne ťažkej situácii sú stále ich rodičia – mená zachránených totiž nevedia.