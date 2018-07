Britský pár bol vystavený veľkej dávke novičku

Otrávená žena, ktorú polícia identifikovala ako 44-ročnú Dawn Sturgessovú, medzičasom v nemocnici v meste Salisbury otrave podľahla.

9. júl 2018 o 14:53 (aktualizované 9. júl 2018 o 15:13) TASR

LONDÝN. Muž a žena, ktorí sa minulý týždeň v anglickom meste Amesbury otrávili látkou typu novičok, sa museli dostať do kontaktu s nádobou, ktorá obsahovala veľmi silnú dávku tejto nervovoparalytickej látky.

Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii šéf protiteroristického oddelenia londýnskej Metropolitnej polície Neil Basu.

Otrávená žena, ktorú polícia identifikovala ako 44-ročnú Dawn Sturgessovú, medzičasom v nemocnici v meste Salisbury otrave podľahla. Jej partner Charlie Rowley (45) je naďalej v kritickom stave.

"Ich reakcia bola taká silná, že mala za následok Dawninu smrť a to, že Charlie je v kritickom stave. Znamená to, že museli dostať vysokú dávku, a my pracujeme s hypotézou, že sa museli dostať do kontaktu s nádobou, ktorá látkou obsahovala," povedal Basu, pričom dodal, že pátranie po tejto nádobe je teraz hlavnou úlohou polície.

Polícia zatiaľ nevie, či najnovší prípad otravy novičkom súvisí s prípadom ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, ktorých našli otrávených touto látkou 4. marca v meste Salisbury. To je od Amesbury vzdialené len niekoľko kilometrov.

Z otravy Skripaľovcov obviňuje Británia Moskvu, ktorá akúkoľvek spojitosť s prípadom odmieta.

Otrava Skripaľa a jeho dcéry vyvolala diplomatickú vojnu medzi Ruskom a Západom.

Kremeľ: Obviňovať Rusko je absurdné

Rusko odmietlo myšlienku, že by mohlo stáť za otrávením Dawn Sturgessovej.

"Domnievame sa, že v každom prípade by bolo dosť absurdné obviňovať Rusko z otrávenia Sturgessovej," vyhlásil v pondelok Dmitrij Peskov, hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina.

Dodal, že Moskva je "hlboko znepokojená pretrvávajúcou prítomnosťou tejto jedovatej látky na britskom území". Podľa neho to "nepredstavuje nebezpečenstvo len pre Britov, ale aj pre iných Európanov", informovala rozhlasová stanica Slobodná Európa (RFE/RL).