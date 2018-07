Rakúsko začalo dočasné kontroly na hraniciach s Nemeckom a Talianskom

Od polnoci musia vodiči rátať s podrobnejšími kontrolami.

9. júl 2018 o 6:53 TASR

BERLÍN. Rakúsko začalo v noci na pondelok s dočasnými vstupnými kontrolami na viacerých hraničných priechodoch s Nemeckom a Talianskom, ktoré potrvajú päť dní.

Od polnoci musia vodiči rátať s podrobnejšími kontrolami okrem iného aj na nemecko-rakúskom diaľničnom priechode Kiefersfelden/Kufstein a pri vstupe z Talianska cez Brennerský priesmyk, uviedla agentúra DPA.

Na týchto miestach musia vozidlá spomaliť na rýchlosť 30 km/h, aby bolo možné vykonať vizuálne kontroly. Aby sa čo najviac zabránilo vytváraniu kolón, zostanú otvorené dva jazdné pruhy.

Napriek tomu by mali vodiči osobných i nákladných vozidiel počítať so zdržaniami.

Táto fáza sprísnených hraničných kontrol potrvá do piatka. Týka sa - okrem Brenneru - aj vstupov z Nemecka do rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko. Vstupy do Rakúska, napríklad cez Salzburg a Passau, sú naďalej možné bez kontrol.

Tento krok nie je reakciou Viedne na zámery nemeckej vlády v oblasti azylovej politiky, ale ide o dávnejšie plánované opatrenie súvisiace s rakúskym predsedníctvom v Rade EÚ, v rámci ktorého sa v dňoch 12. a 13. júla koná v Innsbrucku zasadnutie ministrov vnútra EÚ.

Ďalšie kolo kontrol je naplánované na 17.-21. septembra počas summitu EÚ v Salzburgu (20. septembra). Rakúsko k nim podľa rezortu vnútra pristúpilo po dohode s Bruselom.