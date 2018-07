Mayovej kritici: Vajce namäkko nie je uvarené, mäkký brexit nie je brexit

Britská vláda schválila jednotný postoj.

7. júl 2018 o 18:17 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Už na prvý pohľad stelesňuje starosvetskú predstavu o Veľkej Británii. Jacob Rees-Mogg má aristokratický pôvod, čo je počuť v jeho prejave aj v názoroch, žije v luxusnom sídle na anglickom vidieku.

Reprezentuje tradičnú Britániu, ktorá odmieta takzvaný európsky diktát. Britániu, pre ktorú sú tradicíe a suverenita dôležitejšie ako čokoľvek iné.

Ešte pred pár rokmi bol skôr parlamentným exotom, no v posledných mesiacoch sa začal spomínať aj ako možný kandidát na premiéra, ak by navrch získali zástancovia tvrdého brexitu.

Práve Rees-Mogg patrí medzi najhlasnejších zástancov tvrdého odchodu Británie z Európskej únie, teda pretrhnutia všetkých možných väzieb zo spoločenstvom.

Keď sa Nigel Farage začal sťahovať z aktívnej politiky a Boris Johnson prijal post ministra zahraničných vecí, čo ho v prejavoch predsa len trochu obmedzuje, práve Rees-Mogg hlavnou tvárou odporu voči mäkkému brexitu.

V tomto sa nebojí ísť ani proti vlastnej Konzervatívnej strane. Ukázalo sa to aj po piatku, keď britská premiérka Theresa Mayová a spolustraníčka konzervatívneho poslanca oznámila, že vláda sa zhodla na spoločnom postoji v otázke brexitu.

Voľný obchod musí pokračovať

Základom dohody je, že Británia sa bude snažiť ostať súčasťou zóny voľného obchodu s Európskou úniou pri tovaroch, nie pri službách. V praxi sa tak Briti budú naďalej podriaďovať európskym reguláciám.

Podobne to bude aj pri slobode pohybu. Ten sa síce britským odchodom v marci 2019 oficiálne skončí, no Británia nechce obmedzovať možnosti občanov európskych štátov pracovať a študovať na jej území. Na tomto by mala vzniknúť ešte osobitná dohoda.

Skrátene ide o postoj, ktorý sa dlhodobo označuje ako mäkký brexit. Británia teda odchádza tak, ako si to občania odhlasovali v júni 2016, no väzby na kontinent ani zďaleka nepretrhne.

„Je to ako s vajíčkami. Ak je vajce uvarené príliš namäkko, nie je uvarené,“ povedal Rees-Mogg v BBC. Návrhu vyčíta, že ak by aj návrh britskej vlády uspel v rokovaniach s Európskou úniou, bol by horším výsledkom, ako keby Británia odišla bez akejkoľvek dohody.