Horúčavy si v Kanade za uplynulý týždeň vyžiadali desiatky životov

7. júl 2018 o 13:42 ČTK

MONTREAL. Najmenej 54 obetí si v posledných šiestich dňoch vyžiadala vlna horúčav v kanadskej provincii Québec na východe krajiny.

Uviedla to televízia CBC na svojom webe. Viac ako polovicu úmrtí spojených s horúčavami, 28, zdravotníci zaznamenali v Montreale.



Vlna horúčav s teplotami dosahujúcimi až 34 stupňov Celzia - o desať viac ako obvykle - podľa predpovede končí.

Následky horúceho počasia ešte môžu pretrvať, a tak sa ministerstvo zdravotníctva chystá vydať ďalšie bilanciu následkov horúceho a vlhkého počasia v pondelok.

Mnoho obetí bolo podľa ministerstva starších ako 65 rokov a trpelo zdravotnými problémami, ktoré ich radili do najohrozenejšej skupiny.



Úrady zrušili varovanie pred horúčavami, no upozornili, že v nedeľu a v pondelok by teploty mohli opäť stúpnuť k 29 stupňom Celzia.



Záchranári naďalej čakajú zvýšený počet volaní o pomoc, než býva bežné.

Vo štvrtok, kedy sa teploty vyšplhali na 34 stupňov, na linke 911 zaznamenali 1378 telefonátov, takmer o tretinu viac než zvyčajne, povedala pre CBS hovorkyňa rýchlej zdravotníckej pomoci Valéria Tremblayová.



V Montreale úrady pokračujú v overovaní stavu najohrozenejších klientov verejného zdravotníctva.

Asi 60 percent miestnych obetí horúčav predstavovali osamelo žijúci muži vo výškových domoch bez klimatizácie, uviedla riaditeľka zdravotníckeho odboru Mylène Drouinová.