Na podstavec Sochy slobody vyliezla žena, polícia evakuovala Liberty Island

Protesty a evakuácie na Soche slobody sú pomerne zriedkavým javom.

5. júl 2018 o 6:25 TASR

NEW YORK. Newyorská polícia v stredu popoludní evakuovala ostrov Liberty Island, na ktorom sa nachádza Socha slobody.

Na podstavec svetoznámej sochy totiž vyliezla žena protestujúca proti rozdeľovaniu rodín migrantov, informovala televízia CNN.

K incidentu došlo v deň, keď sa v Spojených štátoch oslavoval Deň nezávislosti, jeden z najväčších amerických sviatkov.

Protestovala tri hodiny

Žena tmavej pleti vyliezla na miesto na podstavci Sochy slobody, nachádzajúce sa asi 30 metrov nad zemou, z neďalekej, asi osem metrov vzdialenej pozorovacej plošiny.

Na úzkom priestranstve pod sandálom sochy zotrvala zhruba tri hodiny, pričom striedavo sedela, ležala a chodila.

Policajti stojaci na rebríku a priľahlom výčnelku sa pokúšali ženu presvedčiť, aby zliezla dolu, čo však tá odmietala. Vyhlasovala, že nezíde, pokiaľ nebudú prepustené všetky deti nelegálnych prisťahovalcov zadržaných na hraniciach USA.

Napokon k nej vyliezli policajti s lanami, popruhmi a lezeckým náčiním, aby ženu zložili do bezpečia a vzali do väzby. Žena sa v istom momente zrejme pokúsila vyliezť ešte vyššie, avšak napokon to vzdala a nechala sa opásať popruhmi.

Návštevníkov evakuovali

Incident si vynútil evakuáciu návštevníkov, ktorí podľa agentúry AP museli Liberty Island (Ostrov slobody) opustiť niekoľko hodín pred bežným zatváracím časom.

Polícia ešte predtým zadržala najmenej sedem osôb, ktoré v spodnej časti monumentu Sochy slobody (omnoho nižšie, než sedela spomínaná žena) rozvinuli transparent vyjadrujúci nesúhlas americkou imigračnou politikou.

Demonštranti požadovali zrušenie federálnej agentúry USA, ktorá zatýka a deportuje nelegálnych migrantov. Boli zadržaní, pretože predpisy platné na tejto pamiatke nepovoľujú vyvesovanie transparentov.

Aktivisti stojaci za týmto protestom uviedli, že žena bola súčasťou ich skupiny, avšak na podstavec vyliezla bez ich vedomia a na vlastnú päsť.

Zdôraznili, že nešlo o súčasť ich protestnej akcie a že sa veľmi obávajú o ženinu bezpečnosť.

