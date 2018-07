Schengen ako domino. Čo bude znamenať Merkelovej dohoda pre naše hranice

Po Nemecku chce vracať migrantov aj Rakúsko, môže to znamenať aj kontroly na hraniciach.

4. júl 2018 o 17:03 Lukáš Onderčanin

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Minulotýždňový summit označovali niektorí európski lídri za úspešný. Odstavenie povinných migračných kvót si pochvaľovali štáty V4, Taliansko dúfa vo viac solidarity a väčšina štátov súhlasí s centrami, kde sa rozhodne o žiadateľoch o azyl.

Bavorskej strane CSU to však nestačilo a nemecká kancelárka Angela Merkelová musela ešte viac ustúpiť, aby zachránila svoju koalíciu.

Aký to bude mať dopad na Schengenský priestor ešte nie je jasné – Rakúsko aj analytici však upozorňujú, že voľný pohyb osôb môžu obmedziť. Dotkne sa to aj nás?

Kontroly na Brenneri

Nemecký minister vnútra Horst Seehofer a kancelárka Merkelová sa dohodli, že Nemecko na hranici s Rakúskom zavedie takzvanú tranzitnú zónu.

“ Od zajtra som pripravený obnoviť kontroly na priesmyku Brenner, pretože Taliansko tým môže len získať. „ Matteo Salvini, minister vnútra

Môže tu častejšie vykonávať kontroly a migrantov, ktorí už žiadali o azyl v inej európskej krajine, dočasne umiestni do tranzitných centier. Odtiaľ by ich mali previezť späť do prvej krajiny. Dohodu ešte musia odsúhlasiť koaliční socialisti, už teraz je však terčom kritiky.

„Ak Berlín zavedie národné opatrenia, ktoré budú mať reťazovú reakciu, môže to znamenať, že aj Rakúsko bude musieť zareagovať,“ povedal podľa webu EU Observer rakúsky kancelár Sebastian Kurz.

Ak svoje hranice čiastočne zatvorí Rakúsko, to isté je odhodlané spraviť aj Taliansko.