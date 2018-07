Archeológovia vyzývajú Albánsko, aby chránilo svoje podmorské nálezy

Vzácne artefakty ležiace na dne mora môžu padnúť do rúk vykrádačov.

4. júl 2018 o 12:35 TASR

TIRANA. Bádatelia vyzvali albánske úrady, aby vybudovali múzeum, v ktorom by boli vystavené bohaté rímske a grécke archeologické nálezy, ako aj starodávne vraky lodí, ktoré sa nachádzajú pri málo prebádanom pobreží tejto balkánskej krajiny.

Informovala o tom v stredu agentúra AP.

Artefakty ležia na dne mora

Vedci na konferencii o podmorskej archeológii varovali, že vzácne artefakty ležiace na dne mora pri juhozápadných hraniciach Albánska s Gréckom by mohli ľahko padnúť do rúk vykrádačov a rozličných "hľadačov pokladov".

James Goold, ktorý je predsedom organizácie RPM Nautical Foundation so sídlom na Floride, vyhlásil, že inkriminované predmety, pochádzajúce z ôsmeho storočia až po druhú svetovú vojnu, by boli veľkým lákadlom cestového ruchu, ak by sa im dostala náležitá prezentácia.

Gooldova spoločnosť zmapovala morské dno Iónskeho mora od gréckych hraníc pozdĺž celého Vlorského zálivu, pričom sa podarilo objaviť najmenej 22 vrakov lodí a stovky historických amfor.

Tie sa využívali na prepravu olivového oleja a vína na obchodných trasách medzi Rímskou ríšou a severnou Afrikou.

Vybudovanie múzea

Územie Albánska, ktoré sa vtedy nazývalo Ilýria, bolo križovatkou týchto obchodných ciest.

"Nastal čas vybudovať múzeum, ktoré bude slúžiť albánskym aj zahraničným turistom," povedal domáci archeológ Neritan Ceka.

Niektoré amfory sa už dostali do nepovolaných rúk - často ich totiž vídať ako dekoráciu v reštauráciách albánskych pobrežných miest.

Albánsko sa snaží chrániť a ťažiť zo svojho bohatého historického dedičstva na dne mora, vláda však na tieto účely vyčleňuje nedostatočné prostriedky, píše AP.