Uviaznutí thajskí chlapci sa v jaskyni učia potápať

Nacvičujú nasadenie masiek a dýchanie pod vodou.

4. júl 2018 o 8:29 TASR

MAE SAI. Dvanásť thajských chlapcov a ich futbalový tréner, ktorí pred desiatimi dňami uviazli v jaskyni na severe Thajska, sa učia potápať pred pripravovanou záchrannou akciou, uviedli v stredu podľa agentúry DPA miestni predstavitelia.

"Nacvičujú nasadenie masiek a dýchanie pod vodou," spresnil veliteľ pátracej a záchrannej misie Narongsak Osotanakor, guvernér provincie Čiang Rai, kde sa jaskyňa nachádza.

"Povodeň v jaskyni však zostáva príliš vysoká na to, aby sa potápali. Ideálna situácia by bola, keby bola jaskyňa kompletne suchá, to však trvá príliš dlho," dodal.

Čaká sa na nižšiu hladinu

Ako zdôraznil, uviaznutí chlapci a ich tréner majú dostatok potravy a keď bude úroveň vody v jaskyni dostatočne nízka, "dostaneme ich von".

Doposiaľ nie je jasné, kedy a ako deti vo veku 11 až 16 rokov a ich 25-ročného futbalového trénera z jaskyne vyslobodia.

Na záchranu skupiny existujú dve možnosti. Profesionálni potápači ich môžu vyviesť cez hlavný vchod do jaskyne alebo by záchranári mohli do jaskyne vyvŕtať otvor a vytiahnuť ich von, píše DPA.

Z jaskyne sa stala turistická atrakcia

Thajskí predstavitelia medzitým v stredu oznámili, že z jaskyne, kde skupina uviazla, urobia turistickú atrakciu.

Po tom, čo záchranný tím objavil uviaznutých v pondelok večer, sa o jaskyňu začali zaujímať miestni i zahraniční turisti, citoval denník Bangkok Post predstaviteľov rezortu cestového ruchu.

Jaskynný komplex Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai je štvrtý najrozsiahlejší v Thajsku a rozprestiera sa na ploche desiatich kilometrov.

Nachádza sa zhruba 1000 kilometrov severne od metropoly Bangkok blízko hraníc s Mjanmarskom. V dôsledku ťažkého terénu ide o málo známe a sotva preskúmané miesto.