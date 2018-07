Europoslanci nemusia dokladovať útratu paušálnych výdavkov

Ide o sumu, ktorá sa ročne vyšplhá na 40 miliónov eur.

3. júl 2018 o 14:36 TASR

ŠTRASBURG. Predsedníctvo Európskeho parlamentu (EP) odmietlo v pondelok na úvod plenárneho zasadnutia v Štrasburgu návrhy na sprísnenie pravidiel, ako volení zástupcovia európskych občanov nakladajú s paušálnymi príspevkami na všeobecné výdavky.

Ide o sumu, ktorá sa ročne vyšplhá na 40 miliónov eur, pripomenul internetový denník EUobserver.

Spôsob míňania 4416 eur závisí od poslanca

Predsedníctvo EP, ktoré tvoria predseda, podpredsedovia a kvestori, rozhodlo za zatvorenými dverami, že nezohľadní roky trvajúce diskusie a návrhy žiadajúce zvýšenie transparentnosti, pokiaľ ide o spôsob míňania 4416 eur, ktoré dostáva každý europoslanec mesačne na chod svojej kancelárie a iné výdavky.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V súčasnosti poslanci EP nemusia uchovávať žiadne doklady a záznamy o využití týchto príspevkov a nie sú povinní informovať svojich voličov o tom, na aké účely vynakladajú pridelenú hotovosť.

Podľa spravodajského severu Politico návrhy, ktoré 15-členné predsedníctvo na čele so šéfom EP Antoniom Tajanim zablokovalo, vyžadovali, aby europoslanci uchovávali potvrdenky o všeobecných výdavkoch, aby existovala možnosť externého auditu týchto výdavkov alebo aby poslanci informácie o spôsobe čerpania príspevkov sami zverejňovali.

Nevyužité prostriedky nevrátia

Vedenie EP rovnako odmietlo plán, podľa ktorého by europoslanci mali vrátiť všetky nevyužité prostriedky do pokladnice europarlamentu, a to najneskôr na konci svojho funkčného obdobia.

Prečítajte si tiež: Francúzski europoslanci majú vrátiť pol milióna eur, míňali neoprávnene

"Je tragicky krátkozraké, že poslanci EP pod vedením Európskej ľudovej strany hlasovali proti väčšej transparentnosti a zodpovednosti za to, ako minú približne 40 miliónov eur ročne," uviedla fínska poslankyňa a podpredsedníčka EP z frakcie Zelených Heidi Hautalová.

Podľa jej slov to, že niektorí členovia predsedníctva hlasovali za zachovanie doterajšej situácie, naznačuje, že niektoré politické skupiny nevnímajú obavy obyčajných ľudí o to, ako sa nakladá s peniazmi daňových poplatníkov.