Až s koncertom Rolling Stones padli komunisti. Teraz sú späť

Kde spieva Jagger, tam komunizmus nepatrí.

3. júl 2018 o 15:33 Jindřich Šídlo

Medzi najvýznamnejšie dátumy českej histórie patrí 28. október, 17. november, bohužiaľ aj 25. február a 21. august.

A potom 18. august. Pretože 18. augusta 1990 zahrali na pražskom Strahove prvýkrát The Rolling Stones a pre mnohých Čechov to bol definitívny dôkaz, že komunizmus sa naozaj skončil a nemôže sa vrátiť, pretože v krajine, kde môže Mick Jagger spievať Sympathy for the devil, jednoducho musí vládnuť sloboda.

Vzhľadom na nedávny koncert stounov na Kube vieme, že to tak úplne pravda byť nemusí. Symbolika prvého legendárneho koncertu však v Česku pretrváva dodnes.

Mnohí si spomenú

A keď v stredu 4. júla večer na letisku v Letňanoch spustí Mick Jagger Street Fighting Man, asi si na vtedajší happening, o ktorého organizácii sa dodnes po Prahe rozprávajú legendy, mnohí spomenú.

Mimochodom, bol to jediný koncert, ktorý kapela vo svojej histórii odohrala zadarmo.

Ja, samozrejme, tiež, aj keď som v roku 1990 na Strahove nebol. Deň pred koncertom mi nejaký dobrák ukradol lístky, na ktoré som ako stredoškolák zarábal týždeň na letnej brigáde. Boli to deväťdesiate roky...