Zomrelo dievčatko, ktoré pobodali na jej narodeninovej oslave

Útočník vtrhol na oslavu a začal naháňať deti a bodať do nich nožom.

3. júl 2018 o 1:48 SITA

BOISE. V americkom Idahu zomrelo v pondelok trojročné dievčatko z rodiny imigrantov, na ktoré v sobotu na jej narodeninovej oslave zaútočil nožom 30-ročný Američan.

Informovala o tom pred malou chvíľou agentúra Associated Press (AP). Útok sa odohral v sobotu na detskej oslave v priestoroch ubytovne pre imigrantov v meste Boise v Idahu.

Pri útoku bolo okrem trojročnej oslávenkyne, ktorá v pondelok svojim zraneniam podľahla, zranených aj ďalších päť detí vo veku štyroch až dvanástich rokov, a tiež traja dospelí.



Ako informoval šéf miestnej polície William Bones, útočník v jednu chvíľu vtrhol na oslavu a začal naháňať deti a bodať do nich nožom, následne zaútočil aj na dospelých, ktorí deti bránili. Viacerí zo zranených sú v kritickom stave. "Bol to útok na tých najzraniteľnejších," povedal Bones s tým, že na oslave boli deti zo Sýrie, Iraku a Etiópie.



Útočníka policajti chytili neďaleko ubytovne, podľa Bonesa ide o Timmyho Kinnera, ktorý v ubytovni donedávna sám býval, hoci nebol imigrantom. Zatiaľ podľa policajného šéfa nie je jasné, či motívom jeho útoku bola nenávisť voči imigrantom. Existuje aj verzia, podľa ktorej malo ísť z jeho strany o odplatu za to, že ho nedávno z ubytovne vyhodili pre zlé správanie sa.