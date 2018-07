Bavorsko obnovilo vlastnú pohraničnú stráž

Stráž bude podľa bavorského premiéra Markusa Södera dôležitá pre poriadok na hranici.

2. júl 2018 o 17:02 TASR

PASSAU. Za účasti bavorského krajinského premiéra Markusa Södera i krajinského ministra vnútra Joachima Herrmanna sa v pondelok v Passau uskutočnil slávnostný akt obnovenia Bavorskej pohraničnej polície, ktorej pozornosť by sa mala sústrediť hlavne na boj proti cezhraničnej kriminalite.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Podľa Söderových slov bude bavorská polícia dôležitá pre poriadok na hranici, čo osobitne platí dovtedy, kým nie je dostatočne zabezpečená ochrana vonkajších hraníc Európskej únie.

Prečítajte si tiež: Merkelová je ochotná ustúpiť v spore o azylovú politiku

"Je to celkom dôležitý signál, že Bavorsko si vlastné hranice dokáže chrániť samo," zdôraznil Söder.

Varoval, že nedostatočná ochrana hraníc by ohrozila budúcnosť Európy a demokraciu. Výsledky minulotýždňového summitu EÚ v Bruseli označil za dobré, avšak dodal, že kým bude všetko "v suchu", treba poskytnúť svoj príspevok.

Minister vnútra Herrmann podčiarkol zasa skutočnosť, že súčasný spor medzi stranami únie CDU a CSU o podobu budúcej azylovej politiky Nemecka nemá nič spoločné s bavorskou pohraničnou políciou, informovali Bavorský rozhlas (BR) a tlačová agentúra DPA.

Počet príslušníkov nového útvaru bezpečnostných zložiek by sa zo súčasných 500 mal do roku 2023 rozšíriť na dvojnásobok. Markus Söder by pre nich chcel rovnaké právomoci, ako majú príslušníci spolkovej polície.

Technicky je bavorská pohraničná polícia vybavená adekvátne i napríklad na vracanie žiadateľov o azyl registrovaných už v iných členských štátoch EÚ zo štátnych hraníc.

Bavorsko disponovalo vlastnou pohraničnou políciou do roku 1998.