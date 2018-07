Merkelovej kríza nekončí, minister vnútra ponúkol rezignáciu

V nemeckej vláde sa zrejme schyľuje ku kríze.

1. júl 2018 o 23:15 ČTK, Lukáš Onderčanin

BERLÍN. Nemecký minister vnútra Horst Seehofer ponúkol svojim kolegom z CSU svoju rezignáciu z čela strany aj z funkcie ministra, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje z uzavretého rokovania strany.

Prečítajte si tiež: Seehofer nie je spokojný s výsledkami summitu EÚ

Seehoferova rezignácia môže ohroziť existenciu koalície kancelárky Angely Merkelovej.

Tá po summite v Bruseli dúfala, že spor o riešenie migračnej krízy v rámci jej koalície sa podarilo aspoň čiastočne vyriešiť. Nedeľné rozporné názory koaličných a partnerských strán CSU a CDU však ukazujú niečo iné.

Proti vyhosteniam

Seehofer ešte svoju rezignáciu oficiálne nepredložil, informuje agentúra AFP. Minister vnútra si myslí, že nemá dostatočnú podporu, jeho stranícky kolegovia ho však chcú od tohto kroku odhovoriť.

Seehofer a jeho bavorská strana CSU presadzuje tvrdý postup voči migrantom - z Nemecka by chcel vyhostiť tých migrantov, ktorí už boli zaregistrovaní v inej členskej krajine. Znamenať by to mohlo aj zavedenie kontrol na nemeckých hraniciach.

Voči tomuto plánu sa nepostavila len kancelárka Merkelová, ale aj krajiny ako Rakúsko, Taliansko či Česko, ktoré sa vyhrážajú zatvorením hraníc. Merkelová upozorňuje, že by išlo o porušenie medzinárodného práva a možný rozpad Schengenu.

Prečítajte si tiež: Analytik: Vytvára sa nový Schengen

Ak by Seehofer začal vyhosťovať migrantov v rozpore s Merkelovej politikou, hrozil mu vyhadzov z vlády a aj možný pád koalície.

Úspešný summit?

Angela Merkelová označovala dohodu z Bruselu za úspech. Štáty sa zhodli najmä na zriadení centier vo viacerých členských štátoch, v ktorých budú rozhodovať o udelení či neudelení azylu.

Systém mal odbremeniť krajiny ako Taliansko, ktoré zažívajú najväčší migračný nápor.

Merkelová dohodu prezentovala v nedeľu na sneme svojej strany CDU, čakalo sa však najmä na rozhodnutie ich partnerskej strany. Odmietanie dohody z Bruselu znamená ďalšiu vnútropolitickú krízu pre politicky oslabenú Angelu Merkelovú.