Seehofer nie je spokojný s výsledkami summitu EÚ

Nemecký minister vnútra ma obavy o účinnosť prijatých opatrení.

1. júl 2018 o 19:14 TASR

MNÍCHOV. Nemecký minister vnútra a líder Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer uviedol v nedeľu, že nie je spokojný s tým, čo kancelárka Angela Merkelová dosiahla ohľadom migrácie na bruselskom summite Európskej únie.

Informovala o tom agentúra DPA.

Podľa dohody o migrácii, ktorú dosiahli lídri EÚ, budú môcť štáty EÚ na svojom území zriadiť migračné hot-spoty. V nich sa má operatívne určiť, ktorý migrant zachránený na mori má nárok na azyl a ktorý bude vrátený do vlasti.

EÚ bude okrem toho pracovať aj na koncepte vzniku centier mimo Európy - pravdepodobne v severnej Afrike -, do ktorých by mali byť prepravovaní migranti zachránení na mori a v spolupráci s medzinárodnými organizáciami by sa potom rozhodovalo, ktorý z nich bude mať nárok na azyl a môže byť prevezený do Európy.

Seehofer uviedol na stretnutí predsedníctva CSU, že tieto opatrenia nie sú také účinné ako jednostranné vracanie ľudí na nemeckých hraniciach, ktorí sa zaregistrovali už v inej krajine Únie.

Rovnako tak odmietol Merkelovej návrh umiestňovať tých utečencov, ktorí sa zaregistrovali v inej krajine EÚ, do takzvaných "zberných centier" v Nemecku.