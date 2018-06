Českí komunisti rokovali štyri hodiny, vládu ANO a ČSSD nakoniec podporia

Vláda by sa mala opierať o 108 hlasov poslancov.

30. jún 2018 o 14:06 TASR

PRAHA. Komunisti podporia menšinovú vládu hnutia ANO a Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD).

V sobotu po skončení štvorhodinového rokovania širšieho vedenia strany to spravodajskému serveru iDNES.cz povedal komunistický poslanec Leo Luzar a neskôr potvrdil predseda strany Vojtěch Filip.

Komunisti zdvihnú ruku pre vládu, neodídu teda zo sály. Vláda by sa mala opierať o 108 hlasov poslancov.

Babišov kabinet čaká hlasovanie o dôvere

Pri hlasovaní širšieho vedenia KSČM podporilo Babišovu vládu 54 členov komunistického ústredného výboru, 23 bolo proti a jeden sa zdržal.

Hlasovanie o dôvere Babišovmu kabinetu sa uskutoční 11. júla a komunisti mali teraz v sobotu v rukách osud druhej vlády Andreja Babiša. Išlo o to, či dodajú svojich 15 hlasov pre dôveru menšinovému kabinetu ANO a ČSSD a či ho budú aj ďalej tolerovať.

"Poviem to stručne, som nespokojný," povedal pritom len pred niekoľkými dňami predseda KSČM Vojtěch Filip v rozhovore pre denník Mladá fronta DNES.

"Na rovinu hovorím, že o správaní sa Andreja Babiša k ústrednému výboru našej strany nebudem klamať. To by som si v živote nedovolil. Ale znamená to, že tiež nemusím získať podporu pre návrh, aby sme tolerovali budúcu vládu. To je realita," povedal vtedy Filip.

Viacero výhrad

Filip mal niekoľko výhrad. Prekážalo mu, že na valnej hromade sa do dozornej rady elektrárenskej spoločnosti ČEZ nedostal audítor Jan Vaněček, a aj to, že sa dopredu nedozvedel meno novej ministerky spravodlivosti Taťány Malej, ktorá teraz čelí afére kvôli svojej diplomovej práci.

Komunisti mali tiež výhradu k ministrom zdravotníctva Adamovi Vojtěchovi a dopravy Danovi Ťokovi, ale Babiš ich aj tak do svojej druhej vlády opäť nominoval.