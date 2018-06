Merkelovej imigračnú politiku podporilo 14 štátov vrátane Maďarska

Zo štátov Vyšehradskej štvorky už podporili Merkelovej imigračnú politiku všetky okrem Slovenska.

30. jún 2018 o 13:41 TASR

BERLÍN. Nemecká kancelárka Angela Merkelová navrhuje, aby migrantov, ktorí boli zaregistrovaní v iných krajinách EÚ, ale dostali sa do Nemecka, umiestňovali v dočasných "zberných centrách".

Informovala o tom v sobotu agentúra DPA, ktorá sa odvolala na Merkelovej list

adresovaný predsedom politických strán tvoriacich nemeckú vládnu koalíciu - Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), sesterskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).

Má podporu Maďarska aj Poľska

Merkelovú podporilo 14 štátov: Maďarsko, Poľsko, Česko, Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Portugalsko a Švédsko

Merkelová v liste prezentuje výsledky rokovaní summitu EÚ venované práve otázkam obmedzenia migrácie.

V dokumente sa píše, že najmenej 14 členských štátov EÚ ubezpečilo Merkelovú o svojej pripravenosti podporiť jej prisťahovaleckú politiku a zapojiť sa do snáh o čo najrýchlejší návrat migrantov do krajín, kde boli zaregistrovaní.

Rozhlasová stanica Deutsche Welle spresnila, že túto podporu vyslovila trojica krajín z Vyšehradskej štvorky Maďarsko, Poľsko a Česko, ako aj Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Portugalsko a Švédsko.

Agentúra DPA dodala, že Merkelová v piatok absolvovala telefonické rozhovory s predsedami koaličných strán.

Dobrovoľne, bez kvót

Lídri EÚ dosiahli v piatok na summite v Bruseli dôležitú dohodu o migrácii. Štáty EÚ budú môcť na svojom území zriadiť migračné hot-spoty, v ktorých sa má operatívne určiť, ktorý migrant zachránený na mori má nárok na azyl a ktorý bude vrátený do vlasti.

Z Talianska, ktoré čelí najväčšiemu náporu migrantov, si jednotlivé krajiny majú prisťahovalcov preberať na dobrovoľnej báze, teda bez vytyčovania kvót.

EÚ bude okrem toho pracovať aj na koncepte vzniku centier mimo Európy - pravdepodobne v severnej Afrike -, do ktorých by mali byť prepravovaní migranti zachránení na mori a v spolupráci s medzinárodnými organizáciami by sa potom rozhodovalo, ktorý z nich bude mať nárok na azyl a môže byť prevezený do Európy.

Ekonomickí migranti budú repatriovaní.

Medzi prioritami migračnej politiky EÚ sa v záverečnom dokumente uvádza aj nutnosť navýšiť objem financií pre operácie, ktorých cieľom je brániť ilegálnemu prenikaniu migrantov do krajín EÚ, a poskytnúť finančnú podporu analogickým aktivitám na území Turecka a v štátoch Afriky.