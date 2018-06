Trump nevylúčil možnosť uznania ruskej anexie Krymu

Podobnú odpoveď dal aj na otázku ohľadne zrušenia sankcií voči Rusku.

30. jún 2018 o 9:36 TASR

WASHINGTON. Prezident USA Donald Trump v piatok odmietol vylúčiť možnosť uznania ruskej anexie ukrajinského polostrova Krym. Trumpovo vyjadrenie odznelo pred jeho stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa uskutoční 16. júla vo fínskych Helsinkách.

Informovalo o tom v sobotu Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).

Trump: Uvidíme

Na otázku možnosti uznania anexie Krymu sa v piatok Trumpa pýtali novinári počas letu prezidentským špeciálom, ktorým sa viezol do svojho golfového areálu v štáte New Jersey. "Uvidíme," odpovedal šéf Bieleho domu.

Podobnú odpoveď dal aj na otázku ohľadne prípadného zrušenia amerických sankcií voči Rusku, ktoré boli zavedené v reakcii na anexiu Krymu: "Uvidíme, čo Rusko urobí. Budeme hovoriť s Ruskom o mnohých veciach," povedal Trump.

Podľa vlastných slov chce s Putinom hovoriť aj o Sýrii, Ukrajine či o zasahovaní do volieb v Spojených štátoch. V súvislosti s Krymom sa kriticky vyjadril na adresu svojho predchodcu Baracka Obamu, ktorý podľa neho celú situáciu - podobne ako aj iné záležitosti - riešil "nešťastným spôsobom", uviedli noviny The New York Times.

Držal sa sankcií

Trump nevylučoval možnosť uznania anexie Krymu Ruskom už počas svojej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2016.

Od nástupu do Bieleho domu sa však v tejto otázke pridŕžal kurzu uplatňovania sankcií voči Rusku, ktorý spoločne s Obamom zvolila aj Európska únia.

Na najnovšie vyjadrenia amerického prezidenta budú zrejme podľa RFE/RL s nevôľou reagovať európski spojenci Spojených štátov. Pripravovaná schôdzka Trump-Putin by sa mala konať iba niekoľko dní po júlovom summite NATO.

Donald Trump chce prostredníctvom helsinského summitu zlepšiť napäté vzťahy medzi USA a Ruskom, ktoré sú v súčasnosti na najhoršej úrovni od skončenia studenej vojny.