Analytik: Vytvára sa nový Schengen. Je na nás, či doň budeme patriť

Ak by sa lídri v Bruseli nedohodli, pocítili by sme to aj my, hovorí analytik MILAN NIČ.

29. jún 2018 o 18:23 Lukáš Onderčanin

Je dohoda dosiahnutá v Bruseli ohľadom migrácie naozaj prelomová, ako ju niektorí prezentujú?

“V niečom to je prelomové. Summit dohodol nové znášanie zodpovednosti za migrantov zachránených na mori. Taliansko povedalo, že nebude prijímať ďalšie lode s migrantmi a túto situáciu bolo treba urgentne riešiť. Od leta 2015 spoločné dohody o migrácii v EÚ vznikajú len vtedy, keď nastane vyhrotená politická kríza vo viacerých krajinách. Takto vznikla dohoda s Tureckom, ktorá už dva roky udržuje situáciu vo východnom Stredomorí. Pred summitom bolo jasné, že ak Talianom neukážeme nejaké riešenie toho, čo s prichádzajúcimi migrantmi, máme tu krízu každý týždeň.”

Prečo bola situácia tentokrát taká vážna? Migrantov je oveľa menej ako predtým.

“Impulz ku kríze bol výsostne politický. Ak by sa to neriešilo, spustila by sa reťazová reakcia, hrozil aj rozpad nemeckej vládnej koalície. Tvrdý prístup Talianska po nástupe populistickej vlády posilnil tvrdý prístup nemeckého ministra vnútra Seehofera, ktorý chcel vracať azylantov z hraníc do prvej krajiny registrácie. To by znamenalo následné zvýšené kontroly na hraniciach s Rakúskom. Keby začali všetci zavádzať kontroly hraníc, bol by to rozvrat Schengenu. Pocítili by sme to aj my.”

Únia hovorí o založení migračných centier, kde sa budú vybavovať žiadosti o azyl. Je práve toto najzásadnejší bod dohody?